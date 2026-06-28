Η Αλγερία και η Αυστρία ήρθαν ισόπαλες με 3-3 στον τελευταίο αγώνα του 10ου ομίλου και τσέκαραν αμφότερες το εισιτήριο τους για τους «32» της διοργάνωσης.

Αλγερία και Αυστρία έμειναν ισόπαλες στην μεταξύ τους αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε και πέρασαν αμφότερες στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η Αυστρία ως δεύτερη και η Αλγερία ως τρίτη.

Ευρωπαϊκό ντέρμπι για την Αυστρία που θα αντιμετωπίσει τώρα την Ισπανία, στα «μαλακά» η Αλγερία που θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία. Μεγάλος ηττημένος από την συγκεκριμένη αναμέτρηση το Ιράν, που έμεινε τελικά εκτός συνέχειας του Μουντιάλ.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νωχελικά τον αγώνα, με την Αλγερία να είναι αυτή που είχε τις καλές φάσεις στα πρώτα λεπτά του ματς. Γύρω στο ημίωρο όμως τα πράγματα άλλαξαν, με τους Αυστριακούς να ανεβάζουν κατακόρυφα τον ρυθμό τους και εν τελεί στο 28’ ο Μάρκο Αρναούτοβιτς, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική πάσα που έλαβε από τον Αλάμπα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Από τη φάση του γκολ και έπειτα, η Αλγερία ήταν αυτή που βγήκε μπροστά και έψαξε για την ισοφάριση. Αρχικά ο Μάζα και έπειτα ο Σεϊμπί απείλησαν την εστία του Σλάγκερ και έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Μπελγκαλί ήταν αυτός που έκανε το 1-1. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο αμυντικός της Βερόνα έλαβε τη μπάλα από τον Μαχρέζ και με μία πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια μέσα στη μικρή περιοχή έφερε τον αγώνα στα ίσα.

Το δεύτερο μέρος ήταν πιο φτωχό από άποψης θεάματος, με τις δύο ομάδες να μοιάζουν περισσότερο σαν να θέλουν να κρατήσουν την ισοπαλία, η οποία θα τις έστελνε αμφότερες στην επόμενη φάση, έτσι όπως και έγινε. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 55΄ με τον Σάμπιτσερ να λαμβάνει τη πάσα από τον Λάιμερ και με ένα ωραίο πλασέ την έστειλε κατευθείαν στην εστία του Μπενμπότ για το 2-1. Η χαρά βέβαια για τους Αυστριακούς κράτησε λιγότερο από πέντε λεπτά, καθώς στο 60΄ ο αρχηγός της Αλγερίας, Μαχρέζ έστειλε την μπάλα σε κενή εστία και έγραψε το 2-2. Στο 94 ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Σίσι έκανε το 3-2 και όλα φαίνονταν πως τελείωσαν για την Αυστρία. Ο Κάλατζιτς είχε άλλα σχέδια και με ένα μπάζερ μπίτερ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, έφερε για τρίτη φορά το παιχνίδι στα ίσα και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Αλγερία: Μπενμπότ, Μπελγκαλί, Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Χαντζάμ, Μάζα, Μπενταλέμπ, Αουάρ, Μαχρέζ, Τσαϊμπί, Γκουϊρί.

Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος, Λίνχαρτ, Αλάμπα, Εμβένε, Σέιβαλντ, Τσαβέρ Σλάγκερ, Σμιντ, Λάιμερ, Σάμπιτσερ, Αρναούτοβιτς