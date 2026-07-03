Ο Ριγιάντ Μαχρέζ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Αλγερίας ύστερα από 12 χρόνια.

Τέλος εποχής στην εθνική Αλγερίας, με τον Ριγιάντ Μαχρέζ να δηλώνει πως έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο στο στήθος. Ο 35χρονος επιθετικός ανακοίνωσε πως θα βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Ελβετία στους «32» του φετινού Μουντιάλ.

Στο σύντομο σχόλιο που έκανε στον απόηχο του ματς, εμφανίστηκε δυσαρεστημένος για το αποτέλεσμα κι έκανε γνωστή την είδηση της αποχώρησής του βάζοντας τέλος σε μια 12ετή πορεία στην εθνική της πατρίδας του.

Ο Μαχρέζ είχε ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του το 2014, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα.

Μέσα σε 119 εμφανίσεις, ο άσος της Αλ Αχλί σκόραρε 40 φορές και μοίρασε 45 ασίστ, ενώ κατάφερε να κατακτήσει και το Κύπελλο Εθνών της Αφρικής το 2019. Σε προσωπικό επίπεδο, αναδείχθηκε για δύο σεζόν ως ο καλύτερος Αλγερινός ποδοσφαιριστής, ενώ το 2016 πήρε τον τίτλο του κορυφαίου Αφρικανού παίκτη της χρονιάς.