Μουντιάλ 2026: Οι Αλγερινοί ζητούν εκδίκηση από την Αυστρία 44 χρόνια μετά

Η αναμέτρηση της Αλγερίας με την Αυστρία θα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, για λόγους περισσότερο... ιστορικούς, παρά αθλητικούς.

Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (28/06, 05:00) την Αυστρία στο Κάνσας των ΗΠΑ για τον τελευταίο αγώνα της φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αναμέτρηση αυτή όμως, πέρα από το γεγονός πως θα κρίνει εν πολλοίς το ποια ομάδα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου, θα αναβιώσει και τις μνήμες μιας από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας της διοργάνωσης.

Αναλυτικότερα, την πρώτη και τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, η Αυστρία κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με τη Δυτική Γερμανία για να διασφαλίσει ότι και οι δύο ομάδες θα προκρίνονταν στη συνέχεια του τουρνουά και η Αλγερία θα αποκλείονταν.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση, που διεξήχθη στην Ισπανία, ήταν η πρώτη όπου συμμετείχαν 24 ομάδες χωρισμένες σε έξι ομίλους, των τεσσάρων, με τις δύο πρώτες από κάθε όμιλο να προκρίνονται σε έναν δεύτερο γύρο αγώνων.

Η Αλγερία, που τότε έκανε το ντεμπούτο της στο τουρνουά, κληρώθηκε σε όμιλο μαζί με τη Δυτική Γερμανία, την Αυστρία και τη Χιλή.

Οι «μαχητές της Ερήμου» νίκησαν στην πρεμιέρα τους τους κατόχους της διοργάνωσης του 1974, Δυτική Γερμανία με 2-1, στην συνέχεια ηττήθηκαν από την Αυστρία και τέλος επικράτησαν της Χιλής με 3-2, αφήνοντας τους με τέσσερις βαθμούς, σε μια εποχή όπου κάθε νίκη έδινε δύο βαθμούς.

Ο όμιλος θα ολοκληρωνόταν μία ημέρα αργότερα στο Χιχόν, με την Δυτική Γερμανία και την Αυστρία να έρχονται αντιμέτωπες. Μία ενδεχόμενη νίκη της Γερμανίας με 1 ή 2 γκολ διαφορά θα έβλεπε τις δύο ευρωπαϊκές ομάδες να προκρίνονται στην επόμενη φάση και την Αλγερία να αποκλείεται. Αυτό και έγινε, με τους Γερμανούς να νικούν με 1-0 τους γείτονες τους, σε μία αναμέτρηση παρωδία που έμεινε στην ιστορία ως η «Ντροπή της Χιχόν».

Για την ιστορία, αυτό το αποτέλεσμα άφησε τις τρεις ομάδες ισόβαθμες με 4 βαθμούς με την Αλγερία να μένει εν τελεί εκτός, λόγω της χειρότερης διαφοράς τερμάτων. Οι Βόρειο Αφρικανοί επουδενί δεν έχουν ξεχάσει τα γεγονότα αυτά και είναι έτοιμοι να πάρουν την εκδίκηση τους 44 χρόνια μετά.

L'Algérie🇩🇿 retrouve cette nuit une vieille connaissance en Coupe du monde : l'Autriche🇦🇹



En 1982, Autrichiens et Allemands de l'Ouest🇩🇪 s'entendent pour arranger un résultat qui les qualifie tous les 2 et élimine une surprenante Algérie.



C'est le "match de la honte" ⤵️ https://t.co/U0PBb9ITp4 — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) June 27, 2026

Μάλιστα, ο αρνητικός αντίκτυπος της αναμέτρησης αυτής, ώθησε τη FIFA να αλλάξει το προγραμματισμό της και να ορίζει τους τελευταίους αγώνες της φάσης των ομίλων την ίδια μέρα και ώρα.