Ο Φαμπιάν Ρίντερ της Ελβετίας μπήκε στο.... προσκήνιο του Μουντιάλ, χάνοντας τη μεγαλύτερη έως τώρα ευκαιρία στο τουρνουά.

Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται λένε στο ποδόσφαιρο, και η συγκεκριμένη φράση επιβεβαιώθηκε πλήρως το πρωί της Παρασκευής (3/7), στην αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία για τους «32» του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν επικράτησε 2-0 των Αφρικανών και πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο, όπου θα περιμένει τον νικητή του Κολομβία - Γκάνα (4/7, 04:30), με τον Τούρκο τεχνικό να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του.

Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε αν θα ίσχυε απόλυτα αν το σκορ δεν ήταν υπέρ των Ευρωπαίων στο 81ο του αγώνα, όταν ο Φαμπιάν Ρίντερ κατάφερε να χάσει το... άχαστο. Ο παίκτης της Άουγκσμπουργκ βρέθηκε προ κενής εστίας μετά από συρτό γύρισμα του Ζακάρια, κι όμως δεν έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, χάνοντας αναμφίβολα την ευκαιρία του Μουντιάλ (ως τώρα)!