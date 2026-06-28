Έγραψε ιστορία το Κονγκό, που με νίκη-ανατροπή κόντρα στο Ουζμπεκιστάν (3-1) προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε νοκ άουτ Μουντιάλ.

Συγκλονιστικές στιγμές για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό! Η χώρα της Κεντρικής Αφρικής κέρδισε με 3-1 το Ουζμπεκιστάν, πέτυχε την παρθενική της νίκη στον θεσμό και πήρε το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της μετά από 52 χρόνια και το μακρινό 1974, που συμμετείχε ως Ζαΐρ.

Η ομάδα του Ντεσάμπρ και των «δικών» μας Μουτουσαμί, Μπατουμπινσικά και Κακουτά προκρίθηκε ως τρίτη στην επόμενη φάση. Κολομβία και Πορτογαλία κόλλησαν στο 0-0 και πέρασαν αμφότερες! Οι Καφετέρος ως πρώτοι και οι Ίβηρες ως δεύτεροι.

Απογοήτευσε και αποκλείστηκε με τρεις ισάριθμες ήττες το Ουζμπεκιστάν του Φάμπιο Καναβάρο.

Τελική βαθμολογία

1. Κολομβία 7 (4-1)

2. Πορτογαλία 5 (6-1)

3. Λ.Δ Κονγκό 4 (4-3)

4. Ουζμπεκιστάν 0 (2-11)