Ανατροπάρα πρόκρισης για τη Λ.Δ του Κονγκό, η οποία με τον Μουτουσαμί στον αρχικό σχήμα υπέταξε με 3-1 το Ουζμπεκιστάν και πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ!

Το παραμύθι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Μουντιάλ συνεχίζεται! Οι Λεοπαρδάλεις αποδύθηκαν τον ρόλο του «κομπάρσου» στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και με μια ιστορική επικράτηση πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους «32» του Μουντιάλ μέσω των καλύτερων τρίτων! Με τον Μουτουσαμί του Ατρομήτου στο αρχικό σχήμα, οι Αφρικανοί γύρισαν τούμπα το ματς κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και την παρθενική τους νίκη στη διοργάνωση απέκλεισαν την ομάδα του Καναβάρο με 3-1 για να συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία τους στα νοκ-άουτ. Στον πάγκο έμεινε το δίδυμο της ΑΕΛ Novibet, Μπατουμπινσικά και Κακουτά.

Γκολάρα Σομουρόντοφ για τους Ουζμπέκους

Οι Ουζμπέκοι πάντως μπήκαν πολύ δυναμικά στον αγώνα κι αφού προειδοποίησαν με ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ στα είκοσι δευτερόλεπτα, τελικά άνοιξαν στο 10΄με τρομερή έμπνευση του Σομουρόντοφ. Έπειτα από ασίστ του Φαϊζουλάεφ, ο επιθετικός της Μπασακσεχίρ κρέμασε με υπέροχο τρόπο τον αντίπαλο γκολκίπερ κι έδωσε από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο. Επτά λεπτά αργότερα οι Λεοπαρδάλεις νόμιζαν πως ισοφάρισαν με σουτάρα του Εμπακού, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για φάουλ στην αρχή της φάσης. Το πρώτο ημίχρονο είχε καλό τέμπο και σκληρές μονομαχίες, όμως οι κλασικές ευκαιρίες ήταν ελάχιστες.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 50΄για να δούμε ξανά νέα φάση και πάλι από τον Σομουρόντοφ, ο οποίος επιχείρησε να κρεμάσει ξανά τον αντίπαλο γκολκίπερ αλλά αυτή τη φορά σημάδεψε το πάνω μέρος των διχτύων. Με το σκορ να παραμένει πάντως στα εύθραυστα επίπεδα του 1-0, η Λ.Δ του Κονγκό δεν τα παράτησε και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 66΄. Σε εκείνο το σημείο ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Κουσάνοφ, ανέτρεψε τον Ουισά στην περιοχή και ο επιθετικός της Νιούκαστλ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για το 1-1.

Το γύρισαν οι Λεοπαρδάλεις

Η ισοφάριση έκανε τους Αφρικανούς να αναθαρρήσουν και τελικά έφτασαν στην ανατροπή στο 78΄. Έπειτα από μπαλιά του Ελία στη μικρή περιοχή, ο Μαγιελέ τσίμπησε τη μπάλα μπροστά από τον αντίπαλο γκολκίπερ και έφερε τούμπα το ματς. Με την ψυχολογία στα ύψη, οι Λεοπαρδάλεις έφτασαν και σε τρίτο γκολ με ξαφνικό, μακρινό σουτ του Γουίσα στο 90΄+2΄για το τελικό 3-1 που έστειλε την ομάδα των Μουτουσαμί, Κακουτά και Μπατουμπινσικά για πρώτη φορά στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Λ.Δ Κονγκό: Εμπασί, Μπισάκα, Εμπεμπά, Τουανζέμπε, Μαζουακού (83΄Καγιεμπέ), Μουτουσαμί (72΄Εμουακού), Σαντίκι, Τσιπένγκα (72΄Μπογκοντά) Εμπουκού (Ελία), Γουισά, Εμπακαμπού

Ουζμπεκιστάν: Νεμάτοφ, Ασουρμάτοφ, Κουσάνοφ, Ουρόζοφ (82΄Σεργκέεφ), Αλισόνοφ, Νασρουλάεφ, Σουκουρόφ (59΄Καμρομπέκοφ), Μοζγκοβόι (82΄Ισκαντέροφ), Καμντάμοφ (59΄Γκανίεφ), Φαϊζουλάεφ (82΄Ουρούνοφ), Σομουρόντοφ

