Μουντιάλ 2026: Η τελική βαθμολογία του 12ου ομίλου
Καρό σημαία στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τρεις ομάδες να εξασφαλίζουν το εισιτήριο για τη φάση των νοκ-άουτ. Ο λόγος για τις Αγγλία, Κροατία και Γκάνα, οι οποίες χαμογέλασαν στην τελευταία στροφή των ομίλων και πήραν το εισιτήριο για τη φάση των «32». Με τη νίκη απέναντι στον ήδη αποκλεισμένο Παναμά, οι Άγγλοι έφτασαν στους επτά βαθμούς και τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου, πάνω από Κροατία και Γκάνα.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η παρέα του Λούκα Μόντριτς, η οποία επιβλήθηκε με 2-1 από των Black Stars για να αρπάξει την πρόκριση, ενώ οι Αφρικανοί από την πλευρά τους συνεχίσουν στη διοργάνωση μέσω της οκτάδας των καλύτερων τρίτων.
Τελική βαθμολογία
- Αγγλία 7 (6-2)
- Κροατία 6 (5-5)
- Γκάνα 4 (2-2)
- Παναμάς 0 (0-4)
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