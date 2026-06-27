Αγγλία: Χωρίς Ρις Τζέιμς κόντρα στον Παναμά - Αμφίβολος και ο Άντερσον
Η Αγγλία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στον Παναμά (00:00,ΕΡΤ2), αντιμετωπίζοντας ωστόσο αγωνιστικά προβλήματα.
Ο Ρις Τζέιμς έχει τεθεί οριστικά εκτός για την επικείμενη αναμέτρηση λόγω ενός μικρού τραυματισμού στον τένοντα, ενώ δεν ταξίδεψε καν με την αποστολή στη Νέα Υόρκη. Ο Τόμας Τούχελ παραμένει αισιόδοξος ότι στη συνέχεια θα έχει ξανά διαθέσιμο τον δεξιό του μπακ, αν και η συμμετοχή του αμυντικού της Τσέλσι ακόμη και στη φάση των «32» κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.
Το πρόβλημα στην αμυντική γραμμή των Τριών Λιονταριών είναι σημαντκό, καθώς έχει προηγηθεί ο τραυματισμός του Τίνο Λιβραμέντο, την ώρα που δεν είναι καν στην αποστολή ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.
Παράλληλα, εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τον Παναμά είναι και ο Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκούς ενοχλήσεις.
Θυμίζουμε ότι η Αγγλία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ, παρά τις όποιες ατυχίες της.
🚨🏴 BREAKING: Reece James, out for England with hamstring injury. ❌— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
He’ll miss at least next two World Cup games, reports @Guardian. pic.twitter.com/sjxj6D8rqc
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