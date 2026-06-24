Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε μετά τον αγώνα, ο Μπέλινγκχαμ εμφανίζεται να καλύπτει το στόμα του ενώ συνομιλεί με τον Αγιού, προκαλώντας ερωτήματα για την εφαρμογή του νέου κανονισμού της FIFA.

Ο μέσος της Αγγλίας, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, φωτογραφήθηκε να καλύπτει το στόμα του ενώ συνομιλούσε με τον επιθετικό της Γκάνας, Τζόρνταν Αγιού, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ την Τρίτη. Η εικόνα αυτή προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του νέου κανονισμού της FIFA.

Η συζήτηση εντάθηκε μετά την αποβολή του Παραγουανού επιθετικού Μιγκέλ Αλμιρόν στον αγώνα της Παραγουάης με την Τουρκία την προηγούμενη Παρασκευή. Ο Νοτιοαμερικανος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω κάλυψης του στόματος κατά τη διάρκεια συνομιλίας, στο πλαίσιο νέας διάταξης που τέθηκε σε ισχύ πριν από τη φετινή διοργάνωση.

Ωστόσο, ο κανονισμός δεν απαγορεύει καθολικά την κάλυψη του στόματος. Η επιβολή πειθαρχικής ποινής εξαρτάται από το πλαίσιο και τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η συνομιλία. Σύμφωνα με τις οδηγίες της FIFA προς τους διαιτητές, η συγκεκριμένη χειρονομία δεν επισύρει αυτομάτως τιμωρία, αντιθέτως, αξιολογείται κατά πόσον αποτελεί μέρος μιας αντιπαράθεσης ή συγκρουσιακής συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση των Μπέλινγκχαμ και Αγιού, η μεταξύ τους συνομιλία φάνηκε να διεξάγεται σε ήρεμο και φιλικό κλίμα, χωρίς ενδείξεις έντασης, λεκτικής αντιπαράθεσης ή επιθετικής συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, το περιστατικό δεν πληρούσε τα κριτήρια που απαιτούνται για την επιβολή κόκκινης κάρτας.

Αντιθέτως, η περίπτωση του Αλμιρόν σημειώθηκε εν μέσω έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ παικτών των δύο ομάδων. Παρότι ο ίδιος δεν συμμετείχε άμεσα στη συμπλοκή, κάλυψε το στόμα του ενώ απευθυνόταν στον Τούρκο αμυντικό Μερτ Μουλντούρ κατά τη διάρκεια της έντασης. Το περιστατικό επισημάνθηκε από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή στους διαιτητές, εξετάστηκε μέσω VAR και οδήγησε στην αποβολή του Παραγουανού.

Same World Cup, one was sent off. The other didn’t even get a warning.



New rule says: “Any player who covers their mouth with a hand, arm or shirt during a confrontation with an opponent can now be punished with a red card.” pic.twitter.com/RGmRyMTtux — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) June 24, 2026

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, είχε διευκρινίσει πριν από την έναρξη του τουρνουά ότι οι ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια συνηθισμένων συνομιλιών. Εντούτοις, όταν η συνομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο αντιπαράθεσης, η συγκεκριμένη ενέργεια θεωρείται απόπειρα απόκρυψης ενδεχομένως ανάρμοστου, υβριστικού ή διακριτικού περιεχομένου και δύναται να τιμωρηθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα.