Άλλο ένα βράδυ στο Μουντιάλ 2026 έφτασε στο τέλος του με άφθονο θέαμα, συγκινήσεις και ιστορικές στιγμές. Δείτε τα highlights και τα γκολ των ομίλων Η, Θ και Ι.

Ένα «μουντιαλικό» βράδυ με πλειάδα γκολ και συγκινήσεων! Το Πράσινο Ακρωτήρι, η «Σταχτοπούτα» του Ατλαντικού παρέμεινε αήττητο και θα συνεχίσει να ζει το όνειρό του στο Μουντιάλ 2026! Η υπερηχητική Γαλλία διέλυσε τη Νορβηγία και αμφότερες είναι στα νοκ άουτ. Το Βέλγιο πέρασε την Αίγυπτο και της πήρε την πρωτιά. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη επιστρέφει σπίτι.

Στον έβδομο όμιλο το Βέλγιο κέρδισε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία και προκρίθηκε ως «αφεντικό» του ομίλου. Η Αίγυπτος του Σαλάχ πέρασε ως δεύτερη (1-1 με το Ιράν) και θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία. Οι Ιρανοί του Ταρέμι αυτή τη στιγμή είναι στις οκτώ καλύτερες τρεις αλλά θα... περιμένουν. Εκτός διοργάνωσης η Νέα Ζηλανδία.

Στον όγδοο όμιλο η Ισπανία κέρδισε με 1-0 την Ουρουγουάη και πήρε την πρώτη θέση. Απογοήτευσε και αποκλείστηκε η ομάδα του Μπιέλσα. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι, που πέρασε ως δεύτερο και αήττητο με τρεις ισοπαλίες στην παρθενική του συμμετοχή. Οι Σουδάραβες έμειναν εκτός συνέχειας.

Στον ένατο όμιλο, οι Γάλλοι διέλυσαν με 4-1 και... σόου Ντεμπελέ τη Νορβηγία και έκαναν το 3/3. Οι Σκανδιναβοί πέρασαν ως δεύτεροι και θα παίξουν με την Ακτή Ελεφαντοστού. Η Σενεγάλη σκόρπισε και απέκλεισε το Ιράκ με 5-0 και έχει πολλές πιθανότητες να είναι στις οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων.

Δείτε τα highlights: