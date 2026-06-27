Αίγυπτος και Ιράν έμειναν στο 1-1 σε ένα ματς θρίλερ με ακυρωθέν γκολ στο φινάλε.

Την πρόκρισή της στη φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ πήρε με... δραματικό τρόπο η Αίγυπτος, μετά το 1-1 με το Ιράν στην τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου.

Οι Ιρανοί σκόραραν στο 90+2', όμως το VAR ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ και η εν τέλει ισοπαλία έστειλε τους Φαραώ (5β.) στα νοκ-άουτ και την ομάδα του Μεχντί Ταρέμι στην...αναμονή για πρόκριση μέσω της 3ης θέσης (έχει 3 βαθμούς). Ο στράικερ του Ολυμπιακού έχασε και πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

Το ματς:

Με το... καλησπέρα στην αναμέτρηση, η Αίγυπτος πήρε προβάδισμα. Ο Σαλάχ ξεκίνησε τη φάση από το πλάι, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε σωστά και ο Σάμπερ με ωραίο σουτ άνοιξε το σκορ στο 5'. Τρία λεπτά μετά (8') ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα, ωστόσο ο στράικερ του Ολυμπιακού παρότι ανέλαβε την εκτέλεση, είδε τον Σουμπίρ να αποκρούει!

Ο κίπερ των τυπικά γηπεδούχων όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει ανάλογα και στο 13'. Παρότι απέκρουσε το ωραίο σουτ του Μοχαμάντι, είδε τον Ρασίν να ισοφαρίζει σε 1-1! Ο τρελός ρυθμός πάντως δεν... συνεχίστηκε, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στην ανάπαυλα.

Παρομοίως κύλησε και το δεύτερο ημίχρονο, με το παιχνίδι να έχει πολλή ένταση, φάουλ, αλλά λίγες τελικές φάσεις μπροστά στις δυο εστίες.

Στο φινάλε, το ματς έγινε θρίλερ, αφού οι Ιρανοί βρήκαν γκολ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Χάλιζαν, όμως μετά από υπόδειξη του VAR ακυρώθηκε για οφσάιντ, στέλνοντας την Αίγυπτο στους «32» και την ομάδα του Ταρέμι στην... αναμονή!

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χάνι, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ, Ελ Φοτούχ, Τρεζεγκέ, Ασούρ, Λασίν, Σάμπερ, Σαλάχ, Ζίζο.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπειρανβάντ, Χαλιλζαντέ, Μιλάντ, Καναανί, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχέμπι, Γκορμπανί, Ταρέμι, Σάμαν.