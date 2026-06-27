Αίγυπτος - Ιράν 1-1: Τα highlights της ισοπαλίας (vid)
Τι πήγε να γίνει στο... τέλος! Το Ιράν σκόραρε στις καθυστερήσεις και πήγε να «κλέψει» από την Αίγυπτο τη δεύτερη θέση. Το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και οι καρδιές των Αιγυπτίων επέστρεψαν στις θέσεις τους. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 σε ένα δραματικό ματς με συγκινήσεις, ένταση και θέαμα. Η... παρέα του Σαλάχ πέρασε ως δεύτερη στα νοκ άουτ, ενώ η χώρα του Ταρέμι, ο οποίος έχασε και πέναλτι, είναι τρίτη και... ελπίζει.
Δείτε τα highlights:
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