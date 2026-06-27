Αίγυπτος - Ιράν 1-1: Τα highlights της ισοπαλίας (vid)

Αίγυπτος - Ιράν 1-1: Τα highlights της ισοπαλίας (vid)
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Αίγυπτος και Ιράν αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 σε ένα ασύλληπτο παιχνίδι. Οι Αιγύπτιοι πέρασαν ως δεύτεροι, οι Ιρανοί είναι τρίτοι και... περιμένουν.

Τι πήγε να γίνει στο... τέλος! Το Ιράν σκόραρε στις καθυστερήσεις και πήγε να «κλέψει» από την Αίγυπτο τη δεύτερη θέση. Το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και οι καρδιές των Αιγυπτίων επέστρεψαν στις θέσεις τους. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 σε ένα δραματικό ματς με συγκινήσεις, ένταση και θέαμα. Η... παρέα του Σαλάχ πέρασε ως δεύτερη στα νοκ άουτ, ενώ η χώρα του Ταρέμι, ο οποίος έχασε και πέναλτι, είναι τρίτη και... ελπίζει.

Δείτε τα highlights:

@Photo credits: Associated Press

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