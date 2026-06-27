Δείτε γκολ και φάσεις από το επιβλητικό 5-0 της Σενεγάλης ενάντια στο Ιράκ.

Εκμεταλλευόμενη πλήρως το γεγονός ότι το Ιράκ έμεινε από νωρίς με δέκα παίκτες, η Σενεγάλη διέλυσε με 5-0 τους Άραβες και έθεσε γερή υποψηφιότητα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με Γκέιγ και Εντιαγέ να πετυχαίνουν εντυπωσιακά τέρματα.