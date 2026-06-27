Σενεγάλη - Ιράκ 5-0: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το επιβλητικό 5-0 της Σενεγάλης ενάντια στο Ιράκ.
Εκμεταλλευόμενη πλήρως το γεγονός ότι το Ιράκ έμεινε από νωρίς με δέκα παίκτες, η Σενεγάλη διέλυσε με 5-0 τους Άραβες και έθεσε γερή υποψηφιότητα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με Γκέιγ και Εντιαγέ να πετυχαίνουν εντυπωσιακά τέρματα.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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