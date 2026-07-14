Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης προχώρησε σε μία αδιανόητη αποκάλυψη ότι ο επί χρόνια γιατρός της ανδρικής ομάδας ήταν τελικά γυναικολόγος.

Σάλος έχει προκληθεί στη Σενεγάλη μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως και αφορούν τον γιατρό της εθνικής ομάδας ανδρών, ο οποίος απ΄ότι φαίνεται δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις για να βρίσκεται στη θέση αυτή.

Αναλυτικότερα, σε αυτή την σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Αμπντουλάγε Φαλ, ο οποίος επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Δρ.Αμπντεραχμάν Φεντιόρ, ο οποίος διετέλεσε επίσημος γιατρός της εθνικής ομάδας για περίπου 10 χρόνια, έχει εκπαιδευτεί ως γυναικολόγος και μαιευτήρας και όχι ως ειδικός αθλητιατρικής.

«Ο γιατρός της ομάδας μας δεν έχει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να υποστηρίξει τους αθλητές μας. Αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα μάλλον αργά, επειδή ο Δρ. Φεντιόρ είναι γυναικολόγος στην εκπαίδευση», δήλωσε ο Φαλ.

Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa, revelou que o médico da Seleção que esteve presente na Copa do Mundo é ginecologista.



"Descobri recentemente que o Dr. Fedior é, na realidade, ginecologista e obstetra de profissão"



📽️Reproduçãopic.twitter.com/gUlYFLTm7F July 13, 2026

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέλαβε την ευθύνη για την παράλειψη, σημειώνοντας ότι ο Φεντιόρ δεν είχε τα προσόντα για να διαχειριστεί τη φροντίδα των αθλητών, την ιατρική προετοιμασία και την παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο και ισχυρίστηκε ότι αρκετοί παίκτες δεν ήταν σίγουροι ότι θα λάμβαναν την κατάλληλη θεραπεία από εκείνον.

Από την πλευρά της, η Ένωση Αθλητιατρικής της Σενεγάλης διέψευσε τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμους και δυσφημιστικούς». Η οργάνωση ανέφερε ότι ο Φεντιόρ, εκτός από τη γυναικολογία, κατέχει δίπλωμα ειδίκευσης στην αθλητιατρική από το Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop. Η ομοσπονδία απάντησε πάντως αντικαθιστώντας τον Φεντιόρ με τον αθλητίατρο Δρ.Ζαν-Μαρκ Σεν.

Η κατάσταση με τους γιατρούς αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης εικόνας διοικητικής δυσλειτουργίας που υπάρχει στα ενδώτερα της Ομοσπονδίας της αφρικανικής χώρας (FSF). Για παράδειγμα, τα μπόνους που οφείλονταν στους παίκτες από το AFCON και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρέμεναν απλήρωτα για μήνες, παρά το γεγονός ότι η ομοσπονδία κατείχε τα χρηματικά έπαθλα.

Ο προπονητής, Πάπε Τιάου, έμεινε πέντε μήνες απλήρωτος και εργάστηκε χωρίς έγκυρο συμβόλαιο, αν και περιέγραψε το θέμα ως «τελικά λυμένο» στη δική του συνέντευξη Τύπου. Δημοσιεύτηκαν επίσης αναφορές που αποκάλυπαν ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της FSF έφεραν μέλη της οικογένειας του στις Ηνωμένες Πολιτείες με έξοδα της ομοσπονδίας.

Τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» είχαν φτάσει στο τουρνουά με σοβαρά διαπιστευτήρια, έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό του AFCON 2025, αλλά τελικά αποκλείστηκαν στον γύρο των «32» από το Βέλγιο με 3-2, παρά το γεγονός ότι προηγούνταν με 2-0 για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.