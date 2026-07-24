Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Στο CAS η υπόθεση για τον νικητή της διοργάνωσης
Το CAS αναμένεται να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» για τον νικητή του Copa Africa ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη! Ο... επεισοδιακός τελικός είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιανουάριο και τον Μάρτιο, η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απεφάνθη πως η Σενεγάλη εγκατέλειψε τον αγώνα και έτσι το Μαρόκο κέρδισε τον τελικό στα χαρτιά με 3-0.
Μάλιστα, η απόφαση ελήφθη μετά την έφεση που είχε κάνει η χώρα του Σάντιο Μανέ. Η ανατροπή του αποτελέσματος έλαβε χώρα 57 ημέρες μετά τον τελικό. Οι Σενεγαλέζοι δεν παρέδωσαν τα... όπλα και προσέφυγαν στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), αμφισβητώντας την εμπιστευτικότητα της απόφασης.
Πλέον, θα πραγματοποιηθεί ακρόαση μεταξύ της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου, της Σενεγάλης και της Συνομοσπονδία του Αφρικανικού Ποδοσφαίρου, στις 8 Οκτωβρίου και δεν θα έχει ανοιχτή ακρόαση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικομπς.
Μετά το πέρας της ακρόασης, το αρμόδιο δικαστικό όργανο θα ξεκινήσει τη διάσκεψή του.
🚨 BREAKING: The Court of Arbitration for Sport has scheduled a hearing to decide on who won the 2025 AFCON title. It will take place on October 8 between the Senegalese Football Federation and the Confederation of African Football (CAF) and the Royal Moroccan Football… pic.twitter.com/SoaBZnAFro— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2026
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