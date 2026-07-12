Παρελθόν από την εθνική Σενεγάλης αποτελεί ο Παπέ Τιάου, με τον Πατρίκ Βιεϊρά να είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Μετά τον πρόωρο και απογοητευτικό αποκλεισμό της εθνικής Σενεγάλης στη φάση των «32» του Μουντιάλ από το Βέλγιο, οι εξελίξεις στο στρατόπεδο των Αφρικανών είναι ραγδαίες. Η πορεία της ομάδας στα γήπεδα των ΗΠΑ κρίθηκε κατώτερη των προσδοκιών, με αποτέλεσμα η ομοσπονδία να προχωρήσει στην αποδέσμευση του Παπέ Τιάου.

Σύμφωνα με την «Equipe», οι της ομοσπονδίας εξετάζουν σοβαρά την πρόσληψη του Πατρίκ Βιεϊρά ως αντικαταστάτη του Τιάου. Ο Γάλλος τεχνικός είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Τζένοα και θεωρείται ως η ιδανική επιλογή, καθώς έχει γεννηθεί στο Ντακάρ και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα, έχοντας επενδύσει μάλιστα στην ποδοσφαιρική ακαδημία «Ντιαμπάρς» που βρίσκεται εκεί.

Το όνομά του βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των Σενεγαλέζων καθώς το προφίλ του άλλοτε άσου της Άρσεναλ θεωρείται ως το κατάλληλο για την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Παράλληλα, είχε προκύψει και μια σύγχυση όσον αφορά το συμβόλαιο του Τιάου. Από τη μία πλευρά, ο ίδιος δήλωσε δημόσια ότι είχε προχωρήσει σε επέκταση της συνεργασίας του με τη Σενεγάλη κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Από την άλλη πλευρά, όμως, εσωτερικές πηγές μέσα από την ομοσπονδία της Σενεγάλης διέψευδαν τη δική του εκδοχή. Παρά το... μπέρδεμα αυτό, βρέθηκε λύση ώστε να αποχωρήσει τελικά από το πόστο του.