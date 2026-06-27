Οι Αφρικανοί με το 5-0 επί του Ιράκ έχουν πλέον πολλές πιθανότητες να συνεχίσουν μετά την φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Φανταστικά τα 3 από τα 5 γκολ τους.

Η Σενεγάλη ήταν εμφανώς ανώτερη του Ιράκ ακόμα και με 11 εναντίον 11 και τελικώς διέλυσε τους αντιπάλους της με σκορ 5-0. Δύο φοβερά γκολ έβαλε ο Γκέιγ και ένα εξαιρετικό ο Ι. Εντιαγιέ. Το Ιράκ έμεινε με 10 παίκτες από το 13ο λεπτό.

Αυτό το 5-0 δίνει πολλές πιθανότητες στη Σενεγάλη για να βρεθεί στην συνέχεια του θεσμού του Μουντιάλ.

Γκολ ο Ντιαρά, έμεινε με δέκα παίκτες πριν το 15' το Ιράκ

Στο πρώτο 45λεπτο η Σενεγάλη πατούσε εξαρχής πιο καλά στο γήπεδο. Μετά την φάση του Γκουεγιέ στο 4' και 2 κόρνερ στην σειρά ήρθε το 1-0 των Αφρικανών. Στο 4ο λεπτό ο Σεκ με σκαστή κεφαλιά σκόραρε. Τελικώς το τέρμα χρεώθηκε στον Ντιαρά καθώς βρήκε σε αυτόν η μπάλα προτού μπει στα δίχτυα.

Στο 9ο λεπτό ο Μανέ πήρε το φάουλ από το τράβηγμα του Σουλάκα. Ο ρέφερι Τέιλορ αφότου τσέκαρε ο ίδιος τη φάση άλλαξε την απόφασή του από κίτρινη σε κόκκινη θεωρώντας ότι ο σταρ της Σενεγάλης θα έβγαινε μόνος του απέναντι στον γκολκίπερ Μπάσιλ για να βγάλει φάση για γκολ. Έτσι το Ιράκ έμεινε με 10 παίκτες στο 13ο λεπτό.

Ακολούθησαν προσπάθειες των Αφρικανών με Μανέ και Γιάκομπς. Ο 2ος είχε ένα σουτ ελάχιστα εκτός στο 33ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Μανέ είχε ένα σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Ξέσπασε στο β' μέρος η Σενεγάλη και είχε τουλάχιστον ένα γκολ - ποίημα

Στην επανάληψη η Σενεγάλη έβαλε γρήγορα 2 γκολ και κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Στο 53' η Σενεγάλη έκανε το 2-0. Εξαιρετική κίνηση και γύρισμα του Καμαρά και προβολή του Σαρ για το 2-0.

Στο 58' ήρθε και το 3-0 από ένα φανταστικό και άπιαστο σουτ του Πάπε Γκέιγ. Ο ίδιος παίκτης (Γκέιγ) είχε και ένα σουτ... κεραυνό που έφερε το 4-0 στο 71'. Στο 74' υπήρξε δοκάρι για τη Σενεγάλη έπειτα από λόμπα του Μανέ.

Ο Ίλιμαν Εντιαγιέ ήταν εκείνος που έκανε το 5-0 μετά από ασίστ του Γκέιγ στο 82'. Οι Αφρικανοί θα μπορούσαν εν τέλει να είχαν βάλει και άλλα τέρματα.

Σενεγάλη: Ντιαό, Σεκ (58' Σις), Γιάκομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Ιντρίσα Γκέιγ, Λ. Καμαρά (56' Τζάκσον), Ντιαρά (56' Παπέ Γκέιγ), Μανέ, Σαρ (81' Ντιαό) και Εμπαγιέ (56' Εντιαγιέ).

Ιράκ: Μπασίλ (46' Τζαλάλ), Σουλάκα, Χασίμ, Ντόκσι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ (67' Γιάκομπ), Αλαμάρι, Αλχαμάντι (57' Αλ Γιουσίφ), Κουασέμ (16' Γιουνούς) και Γιασίμ (57' Μακνάζι).