Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Καλιφόρνια, με τους «Socceroos» να προκρίνονται και επίσημα στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τον βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν Παραγουάη και Αυστραλία, με το τελικό 0-0 να στέλνει τους «Socceroos» στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, η Παραγουάη περίμενει και ελπίζει. Ο αγώνας, από άποψης θεάματος ήταν αρκετά «φτωχός», με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές του.

Το πρώτο ημίχρονο άνηκε εξ΄ολοκλήρου στην Αυστραλία, με το σύνολο του Πόποβιτς όμως να μην μπορεί να βρει το γκολ. Το δεύτερο μέρος ήταν σαφώς πιο ισορροπημένο. Οι δύο ομάδες είχαν τις καλές τους στιγμές, αλλά δεν κατάφεραν να σπάσουν η μία την άμυνα της άλλης