Σε ένα κλειστό παιχνίδι, Παραγουάη και Αυστραλία μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0), με τους Socceroos να προκρίνονται στους 32. Περιμένουν και ελπίζουν οι «Γκουαρανί».

Σε έναν αγώνα χωρίς ιδιαίτερο θέαμα, Αυστραλία και Παραγουάη αναδείχθηκαν ισόπαλες, με το αποτέλεσμα αυτό να πανηγυρίζεται σαν νίκη για το σύνολο του Πόποβιτς που «σφράγισε» το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ. Από την άλλη οι «Αρμπιρόχας» περιμένουν και ελπίζουν πως θα βρίσκονται και εκείνοι στα νοκ-άουτ.

Το πρώτο μέρος δεν είχε απολύτως τίποτα να δείξει. Οι δύο ομάδες μπήκαν νωχελικά στο γήπεδο, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι Socceroos ωστόσο ήταν αυτοί που έδειξαν τα περισσότερα πράγματα σε αυτό το φτωχό, από άποψης θεάματος, ημίχρονο. Η καλύτερη (και η μοναδική) ευκαιρία στο πρώτο μέρος ήρθε στο 45+2 με τον Βολπάτο να λαμβάνει μία όμορφη πάσα μέσα στην μικρή περιοχή και τον Γκιλ, παρότι αιφνιδιάστηκε, να πραγματοποιεί μία εξαιρετική απόκρουση.

Οι δύο ομάδες μπήκαν ελαφρώς πιο δυναμικά μετά την ανάπαυλα, θέλοντας να βρουν το πολυπόθητο γκολ που θα τους έβαζε στη θέση του οδηγού. Οι «Γκουαρανί» ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι στο δεύτερο μέρος, με την «βολίδα» του Μαουρίτσιο να καταλήγει στα χέρια του Μπιτς. Το σύνολο του Πόποβιτς είχε την δική του καλή στιγμή στον αγώνα στο 59', όταν ο Ιρακούντα βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα αρκετά μέτρα άουτ. Στο 82' ο Ενσίσο απείλησε και πάλι την εστία του Αυστραλού κίπερ, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη φάση. Στην αντεπίθεση ο Μπος διένυσε σχεδόν όλο το γήπεδο, βρέθηκε στη μικρή περιοχή της Παραγουαής, αλλά το δυνατό του σουτ κόπηκε εύκολα από τον Γκόμεζ. Στο 90' ο Μπος απείλησε και πάλι τα γκολπόστ του Γκιλ, με την μπάλα να καταλήγει για ακόμα μια φορά άουτ. Στο 93' η ομάδα του Αλφάρο προσπάθησε να «κλέψει» το ματς, με τον Μπιτς να βάζει «στοπ» στο σουτ του Μαουρίσιο.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Κάσερες, Βελάσκεθ, Γκόμεζ, Αλντερέτε (84' Κανάλε), Μαϊντάνα (46' Μαουρίτσιο), Γκόμεζ (92' Μπομπαντίγια), Κούμπας, Γκαλάρθα (92' Αλόνσο), Ενσίσο και Άβαλος (67' Άρτσε).

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Σιρκάτι, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μπεχίς, Μπος, Ιρβάιν (84' Ένγκστλερ), Ο' Νιλ, Μέτκαλφ, Βολπάτο (58' Χρούστιτς) και Ιρανκούντα (84' Γενγκί).