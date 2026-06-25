Μαρόκο - Αϊτή 4-2: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-2 του Μαρόκου με αντίπαλο την Αϊτή.
Παρότι βρέθηκε δις πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, το Μαρόκο κατάφερε να επικρατήσει 4-2 της Αϊτής στην Ατλάντα, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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