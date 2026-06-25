Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-2 του Μαρόκου με αντίπαλο την Αϊτή.

Παρότι βρέθηκε δις πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, το Μαρόκο κατάφερε να επικρατήσει 4-2 της Αϊτής στην Ατλάντα, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.