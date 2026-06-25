Το Μαρόκο επικράτησε 4-2 με ανατροπή της Αϊτής, που έβαλε δύσκολα στους Βορειοαφρικανούς αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον βαθμό.

Η αποκλεισμένη και αδιάφορη Αϊτή έβγαλε το λάδι στο Μαρόκο, το οποίο εντέλει επιβλήθηκε 4-2 με ανατροπή στην Ατλάντα και πήρε την πρόκριση για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως δεύτερο πίσω από τη Βραζιλία - με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να αγωνίζεται για 71 λεπτά και τους Αζεντίν Ουναΐ και Φραντζί Πιερό να περνούν ως αλλαγή.

Οι Μαροκινοί μπήκαν στο ματς με στόχο να βρουν ένα γρήγορο γκολ αλλά αυτό το βρήκαν οι Αϊτινοί, με τον Ντουβέρν να γυρίζει από δεξιά και τον Μπουνού να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του προσπαθώντας να σταματήσει τον Ζόζεφ! Οι Βορειοαφρικανοί πίεσαν άμεσα για την ισοφάριση, με τον Πλασίντ να σταματά Ελ Καμπί τον (12') και τον Σαϊμπάρι να σουτάρει άουτ από κοντά δευτερόλεπτα αργότερα. Η νέα του προσπάθεια δε στο 23', βρήκε εκ νέου σε ετοιμότητα τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο Πλασίντ είχε την απάντηση και στο 30ό λεπτό, όταν σταμάτησε πρώτα τον Χακίμι σε τετ α τετ και εν συνεχεία τον Ελ Καμπί που πήρε το ριμπάουντ, όμως δεν μπορούσε να κάνει πολλά στο 39', όταν αφότου έδιωξε το γύρισμα του Ελ Κανούς, είδε τον Χακίμι να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής για να ισοφαρίσει. Η χαρά του Μαρόκου δεν κράτησε πολύ, με τον Ισίντορ να αποκαθιστά το προβάδισμα της Αϊτής με τρομερό σουτ στο 43', εντούτοις άμεσα ήρθε η νέα ισοφάριση με συρτό σουτ Σαϊμπάρι μετά από γύρισμα Χακίμι στο 45+1'...

Στο δεύτερο μέρος, οι Μαροκινοί μπήκαν αποφασισμένοι να φτάσουν στην ολική ανατροπή, με τον Πλασίντ να αποκρούει εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Ελ Κανούς στο 59ο λεπτό. Ο Αντέ λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ προσπαθώντας να διώξει στο 65', με το 3-2 να έρχεται εντέλει για τους Βορειοαφρικανούς στο 78' με δυνατό σουτ του νεοεισελθόντα Ραχίμι μέσα από την περιοχή. Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε με κοντινή προσπάθεια του Γιασίν μετά από γύρισμα του Ραχίμι στο 89', με το Μαρόκο να περιμένει αντίπαλο στα νοκ άουτ και τους Grenadiers να αποχαιρετούν τον θεσμό με το κεφάλι ψηλά.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μαρόκο: Μπουνού - Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ-Αντίν (83' Μαζραουί) - Άμραμπατ, Ελ Αϊναουί (83' Ελ Μουραμπέτ) - Ντίαθ (71' Ουναΐ), Σαϊμπάρι (71' Ραχίμι), Ελ Κανούς - Ελ Καμπί (71' Γιασίν)

Αϊτή: Πλασίντ - Ντουβέρν (80' Αρκούς), Άντε, Ντελκρουά, Εξπιριάνς - Κασιμίρ, Ζαν Ζακ (80' Σιμόν), Μπελγκάρντ, Πριβιντάνς (67' Ναζόν) - Ισίντορ (67' Ντίντσον), Ζόζεφ (83' Πιερό)