Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ μπορεί να παίξει και τα 90 λεπτά»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς της Βραζιλίας με τη Σκωτία, ο Αντσελότι έκανε σαφές ότι ο Νεϊμάρ είναι ξανά διαθέσιμος για τη Σελεσάο.

Δεν είναι κρυφό πως η επιστροφή του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ ήταν... πρώτο θέμα συζήτησης. Ωστόσο η ατυχία χτύπησε την πόρτα και έχασε τα δύο πρώτα ματς της Βραζιλίας στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, όμως η μεγάλη επιστροφή είναι προ των πυλών και ο Νέι που έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο από τον Οκτώβριο του 2023, όταν κόντρα στην Ουρουγουάη υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο, θα ξανά αγωνιστεί για τη Σελεσάο!

Πιο συγκεκριμένα ο Αντσελότι που μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τη Σκωτία (25/6, 01:00, Live από το Gazzetta) όπου και τόνισε μεταξύ άλλων πόσο ευχαριστημένος είναι από τον Βραζιλιάνο σταρ: «Ο Νεϊμάρ είναι διαθέσιμος. Δούλεψε καλά αυτή την εβδομάδα και προετοιμάστηκε σωστά για τον αγώνα. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί η ποιότητά του μπορεί να προσφέρει πολλά στην ομάδα. Μπορεί να παίξει και τα 90 λεπτά. Είναι σε καλή κατάσταση, προπονήθηκε πολύ καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Η στάση του Νεϊμάρ αυτές τις ημέρες ήταν εξαιρετική. Γνωρίζει πολύ καλά τους συμπαίκτες του, δουλεύει με σοβαρότητα και προσπαθώ να τον επαναφέρω πλήρως. Φέρνει εμπειρία και γνώση του παιχνιδιού. Πηγαίνει πολύ καλά».

Στη συνέχεια αξίζει να αναφέρουμε πως μίλησε και για το εμπόδιο της Σκωτίας: «Προφανώς δεν θα ασχοληθούμε με τον αγώνα του Μαρόκου, αλλά με το δικό μας παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε καλά και να βελτιωθούμε μετά το παιχνίδι με την Αϊτή. Η Σκωτία είναι πολύ καλά οργανωμένη και έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τη θέση της στον όμιλο. Είναι μια σωματικά δυνατή ομάδα με πολύ ξεκάθαρη στρατηγική. Συνήθως παίζει με 4-4-2, χρησιμοποιεί πολλές μακρινές μπαλιές και προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες μέσω πολλών σεντρών. Πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα στοιχεία του παιχνιδιού τους».

Ενώ τέλος λόγος έγινε και για το αν θα ξεκινήσει ο Έντρικ: «Ο Έντρικ μπορεί να παίξει σε κάθε παιχνίδι. Μπορεί να αγωνιστεί στο επόμενο ματς και σε οποιαδήποτε στιγμή, γιατί έχει τις δυνατότητες. Οι φίλαθλοι τον υποστηρίζουν πολύ, αλλά αύριο έχουμε και τον Νεϊμάρ. Θα υποστηρίξουν τον Νεϊμάρ ή τον Έντρικ; Νομίζω πως θα υποστηρίξουν και τους δύο.»

