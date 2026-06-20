Ο Κάρλο Αντσελότι ανέφερε πως ο Νεϊμάρ θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Σκωτία (25/6, 01:00).

Την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ πέτυχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6) η Βραζιλία, που επικράτησε εύκολα με 3-0 της Αϊτής και έφτασε τους 4 πόντους στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η Σελεσάο δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ, ενώ την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει τη Σκωτία (25/6, 01:00) που έχει 3 βαθμούς. Φαίνεται όμως πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει μια μεγάλη επιστροφή, αυτή του Νεϊμάρ!

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Κάρλο Αντσελότι μετά το φινάλε του ματς με την Αϊτή, ο 34χρονος σταρ αναμένεται να προπονηθεί ατομικά σήμερα (σσ Σάββατο), ενώ την Κυριακή θα μπει κανονικά στην προπόνηση μαζί με όλη την ομάδα. Έτσι, αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα κόντρα στους Ευρωπαίους και πιθανότατα θα πάρει και αγωνιστικά λεπτά.

Θυμίζουμε πως ο Νέι έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο από τον Οκτώβριο του 2023, όταν κόντρα στην Ουρουγουάη υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.