Μουντιάλ 2026: Ο Νεϊμάρ επιστρέφει κόντρα στη Σκωτία!
Την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ πέτυχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6) η Βραζιλία, που επικράτησε εύκολα με 3-0 της Αϊτής και έφτασε τους 4 πόντους στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης.
Η Σελεσάο δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ, ενώ την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει τη Σκωτία (25/6, 01:00) που έχει 3 βαθμούς. Φαίνεται όμως πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει μια μεγάλη επιστροφή, αυτή του Νεϊμάρ!
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Κάρλο Αντσελότι μετά το φινάλε του ματς με την Αϊτή, ο 34χρονος σταρ αναμένεται να προπονηθεί ατομικά σήμερα (σσ Σάββατο), ενώ την Κυριακή θα μπει κανονικά στην προπόνηση μαζί με όλη την ομάδα. Έτσι, αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα κόντρα στους Ευρωπαίους και πιθανότατα θα πάρει και αγωνιστικά λεπτά.
Θυμίζουμε πως ο Νέι έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο από τον Οκτώβριο του 2023, όταν κόντρα στην Ουρουγουάη υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.
🚨💣 OFFICIAL: Neymar Jr will be called up for Brazil next game against Scotland. 🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
“Neymar will train individually tomorrow, then Sunday back training with the team and then called up against Scotland”, announces Carlo Ancelotti after Brazil win against Haiti. pic.twitter.com/F4cvWUDmrV
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