Η Κολομβία προκρίθηκε στους «32» και θα παίξει ντέρμπι για την πρώτη θέση με την Πορτογαλία, το Κονγκό ελπίζει, το Ουζμπεκιστάν είναι στα... σχοινιά.

Η Κολομβία επικράτησε 1-0 του Κονγκό και βρίσκεται ήδη στα νοκ άουτ! Η Πορτογαλία... ξεμπούκωσε και έριξε πέντε στο Ουζμπεκιστάν (5-0) με τον Ρονάλντο να σκοράρει τα πρώτα του δύο τέρματα στο φετινό Μουντιάλ. Καφετέρος και Ίβηρες θα παίξουν για την πρώτη θέση του 11ου ομίλου, Κονγκό και Ουζμπεκιστάν θα αναμετρηθούν σε ένα παιχνίδι «do or die».

Η βαθμολογία:

1. Κολομβία 6 (4-1)

2. Πορτογαλία 4 (6-1)

3. Λ.Δ Κονγκό 1 (1-2)

4. Ουζμπεκιστάν 0 (1-8)



Η τελευταία αγωνιστική:

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ, 28/06)



02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1, 28/06)