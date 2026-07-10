Ο Καμπάς ξέσπασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram για τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του, μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας.

Ο Χάμιντον Καμπάς ξέσπασε για τον... εφιάλτη που έζησε μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας στους «16» του Μουντιάλ από την Ελβετία. Ο ίδιος και η οικογένειά του έγιναν δέκτες θανατικών απειλών μετά την αποτυχία των Καφετέρος να προκριθούν στα προημιτελικά απέναντι στην Αργεντινή.

Η χώρα του Κολόμβου έμεινε εκτός στη ρώσικη ρουλέτα με 4-3 (0-0 κ.δ, παράταση). Ο 26χρονος παίκτης ήταν... μοιραίος για την ομάδα του, αφού στο 115ο λεπτό έχασε μια κλασική ευκαιρία για να βάλει μπροστά στο σκορ την πατρίδα του. Στη συνέχεια, το σκηνικό έγινε ακόμη χειρότερο, καθώς οι Κολομβιανοί είδαν τους Ελβετούς να είναι πιο ψύχραιμοι στα πέναλτι και να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Ο παίκτης του Νέστορ Λορένσο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram έγραψε ένα συγκλονιστικό μήνυμα με το οποίο καταδίκασε τις απειλές που έλαβε και τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του ήθελαν να ζήσουν περισσότερο το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά το εκτενές μήνυμα του Καμπάς:

«Από παιδί ονειρευόμουν να υπερασπιστώ τα χρώματα της Κολομβίας, να ακούσω τον εθνικό ύμνο, να εκπροσωπήσω εκατομμύρια ανθρώπους και να σκοράρω ένα γκολ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Σήμερα, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον Θεό που μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Αυτές είναι αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσους ήταν μαζί μας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσους πίστεψαν σε εμάς, μας επευφημούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν σε εμάς. Ευχαριστώ επίσης την οικογένειά μου, που ήταν η δύναμή μου σε κάθε βήμα και ήταν δίπλα μου στις πιο ευτυχισμένες και πιο δύσκολες στιγμές. Σε ολόκληρη τη χώρα, μπορώ μόνο να πω ότι συμμερίζομαι τον πόνο αυτού του αποκλεισμού. Κι εμείς ονειρευόμασταν να προχωρήσουμε και ξέρω τη θλίψη που νιώθουμε σήμερα ως Κολομβιανοί.

Λυπάμαι βαθιά που δεν μπόρεσα να σας δώσω τη χαρά που όλοι ελπίζαμε, αλλά θέλω να ξέρετε ότι ποτέ δεν μου έλειψε η αφοσίωση, η δέσμευση ή η αγάπη για αυτή τη φανέλα. Έδωσα τα πάντα στο γήπεδο και θα το έκανα ξανά χίλιες φορές για τη χώρα μου. Το ποδόσφαιρο αποτελείται επίσης από δύσκολες στιγμές. Σήμερα, το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε, να ξανασηκωθούμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Κολομβία μου, σε παρακαλώ ας μην ξεχνάμε ποτέ τον σεβασμό. Μπορούμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να νιώθουμε απογοήτευση ή θλίψη, αλλά κανένα πάθος δεν δικαιολογεί το μίσος και το να ζούμε με φόβο”, ανέφερε σε ανάρτησή του».