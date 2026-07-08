Ελβετία - Κολομβία 0-0 (4-3 πέναλτι): Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις σημαντικότερες φάσεις από τη νίκη-πρόκριση της Ελβετίας στα πέναλτι ενάντια στην Κολομβία.
Το τελευταίο, χρονικά, ματς της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν και το μοναδικό που κρίθηκε μετά το 90λεπτο, με Ελβετία και Κολομβία να μένουν στο 0-0 και εντέλει να λύνουν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Εκεί, όπου η ομάδα του Μουράτ Γιακίν επικράτησε 4-3 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά, εκεί όπου περιμένει η Αργεντινή!
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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