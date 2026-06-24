Ο Μουνιός βρήκε ξανά δίχτυα, η Κολομβία λύγισε με 1-0 το Κονγκό και η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι στα νοκ άουτ. Δείτε τα highlights.

Έκανε το 2/2 και πέταξε για τους «32» η Κολομβία! Η ομάδα του Λορένσο νίκησε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χάρη στο γκολ του Μουνιός στο 76ο λεπτό, έφτασε στους έξι βαθμούς και θα παίξει για την πρώτη θέση του 11ου ομίλου κόντρα στην Πορτογαλία του Ρονάλντο. Το Κονγκό ελπίζει, το Ουζμπεκιστάν είναι στο... καναβάτσο. Οι Κολομβιανοί θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και άλλα γκολ αλλά βρήκαν απέναντί τους τον ασύλληπτο Μπασί.