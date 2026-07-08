Ο Λουίς Ντίας ήταν η πιο άτυχη «φιγούρα» της Κολομβίας στο Μουντιάλ . Η κακή του... μοίρα επιστεγάστηκε με το χαμένο πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα απέναντι στην Ελβετία.

Δεν τον λες και τυχερό τον Λουίς Ντίας στο Μουντιάλ 2026! Η Κολομβία αποκλείστηκε από την Ελβετία στα πέναλτι και αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Καφετέρος δε θα συνεχίσουν στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και ο αστέρας της Μπάγερν Μονάχου ήταν μοιραίος για την πατρίδα του.

Ο 29χρονος εξτρέμ των Βαυαρών αστόχησε από τα έντεκα βήματα στη ρώσικη ρουλέτα κόντρα στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν αλλά δεν ήταν η μοναδική άτυχη στιγμή του σε αυτό το τουρνουά. Ο Κολομβιανός παίκτης είχε ένα γκολ και μια ασίστ στο ματς με το Ουζμπεκιστάν και μετά άρχισε η... τύχη να τον εγκαταλείπει.

Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ είδε να του ακυρώνονται δύο γκολ στον αγώνα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλο ένα στη φάση των «32» κόντρα στην Γκάνα του Κεϊρός.