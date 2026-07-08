Λουίς Ντίας: Η κακοδαιμονία του στο Μουντιάλ 2026 (vid)
Δεν τον λες και τυχερό τον Λουίς Ντίας στο Μουντιάλ 2026! Η Κολομβία αποκλείστηκε από την Ελβετία στα πέναλτι και αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Καφετέρος δε θα συνεχίσουν στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και ο αστέρας της Μπάγερν Μονάχου ήταν μοιραίος για την πατρίδα του.
Ο 29χρονος εξτρέμ των Βαυαρών αστόχησε από τα έντεκα βήματα στη ρώσικη ρουλέτα κόντρα στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν αλλά δεν ήταν η μοναδική άτυχη στιγμή του σε αυτό το τουρνουά. Ο Κολομβιανός παίκτης είχε ένα γκολ και μια ασίστ στο ματς με το Ουζμπεκιστάν και μετά άρχισε η... τύχη να τον εγκαταλείπει.
Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ είδε να του ακυρώνονται δύο γκολ στον αγώνα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλο ένα στη φάση των «32» κόντρα στην Γκάνα του Κεϊρός.
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