Αγγλία και Γκάνα έμειναν στο 0-0 στη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Δε βρήκε δίχτυα η Αγγλία, τεράστιο αποτέλεσμα για την Γκάνα! Τα Τρία Λιοντάρια έχασαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρι, πίεσαν μέχρι το τελευταίο λεπτό αλλά δεν σκόραραν. Η χώρα της Αφρικής κράτησε το μηδέν και πήρε ένα τεράστιο αποτέλεσμα (0-0). Στους τέσσερις βαθμούς και οι δύο ομάδες, Παναμάς και Κροατία ολοκληρώνουν τη δεύτερη αγωνιστική στις 02:00.