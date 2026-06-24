Αγγλία - Γκάνα 0-0: Τα highlights της αναμέτρησης
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Αγγλία και Γκάνα έμειναν στο 0-0 στη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
Δε βρήκε δίχτυα η Αγγλία, τεράστιο αποτέλεσμα για την Γκάνα! Τα Τρία Λιοντάρια έχασαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρι, πίεσαν μέχρι το τελευταίο λεπτό αλλά δεν σκόραραν. Η χώρα της Αφρικής κράτησε το μηδέν και πήρε ένα τεράστιο αποτέλεσμα (0-0). Στους τέσσερις βαθμούς και οι δύο ομάδες, Παναμάς και Κροατία ολοκληρώνουν τη δεύτερη αγωνιστική στις 02:00.
@Photo credits: Associated Press
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