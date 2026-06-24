Απότομη προσγείωση για την Αγγλία, η οποία μετά την τεσσάρα της πρεμιέρας έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Γκάνα κι απέτυχε να κλειδώσει από τώρα την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ.

Απότομη αλλαγή σκηνικού εντός μόλις μερικών ημερών για την Αγγλία. Τα χαμογέλα μετά την επιβλητική νίκη στην πρεμιέρα επί της Κροατίας έσβησαν από τα πρόσωπα των παικτών του Τούχελ κόντρα στη Γκάνα, η οποία παρατάχθηκε στο γήπεδο μια μια σαφή νοοτροπία: Μπλόκο σε χαμηλά μέτρα. Και με αμυντική προσέγγιση για σεμινάριο επέτρεψε ελάχιστες φάσεις στην Αγγλία, η οποία περιορίστηκε στο 0-0 και θα πρέπει να περιμένει το ματς με τον Παναμά για να κλειδώσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Από τα πρώτα λεπτά το πλάνο των δυο ομάδων ήταν εμφανές. Οι Black Stars οχυρώθηκαν στο δικό τους μισό και αμύνονταν σε χαμηλά μέτρα, τη στιγμή που η Αγγλία κυκλοφορούσε τη μπάλα με υπομονή και με συντριπτικά ποσοστά κατοχής που άγγιξαν έως και το 80%! Το εξαιρετικό στήσιμο των Αφρικανών οδήγησε σε ένα πρώτο μέρος χωρίς ευκαιρίες, με εξαίρεση ένα μακρινό σουτ του Ράις που πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι στο 14΄.

Το μοτίβο δεν άλλαξε δραματικά στο β΄μέρος, με τους ποδοσφαιριστές του Τούχελ να έχουν τη μπάλα στα πόδια και να ψάχνουν ρήγματα προς την αντίπαλη περιοχή. Όσο ο χρόνος κυλούσε, δοκίμασαν κάποιες φτωχές σε ποιότητα τελικές, προτού το ματς ανάψει για τα καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού άλλωστε, η Γκάνα πήγε να κάνει τη ζημιά! Όταν ο Αντού βρέθηκε απέναντι από τον Πίκφορντ μετά από κόντρα επίθεση, όμως ο Κόνσα τον πρόλαβε στο σπριντ πριν εκτελέσει.

Η απειλή των Black Stars σαν να ξύπνησε τους Άγγλους στο τέλος, οι οποίοι πίεσαν για το γκολ, χωρίς τύχη. Στο 85΄ ο Ασαρί σταμάτησε εντυπωσιακά το συρτό σουτ του Σάκα και δευτερόλεπτα μετά τα Τρία Λιοντάρια έχασαν την ευκαιρία του ματς. Στο 86 συγκεκριμένα ο Ο΄Ράιλι σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά και στην επαναφορά ο Κέιν αστόχησε από θέση βολής. Στις καθυστερήσεις οι Άγγλοι είχαν ακόμα μια στιγμή με μια κεφαλιά του Γκέιγ που απομακρύνθηκε πριν από τη γραμμή, με το 0-0 να παραμένει και να συντηρεί αμφότερες στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις βαθμούς.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Κόνσα, Γκουέχι, Σπενς (66΄Ο'Ράιλι), Ράις, Άντερσον (74΄Έζε), Γκόρντον (66΄Σάκα), Μαντουέκε (83΄Ράσφορντ), Μπέλιγχαμ (73΄Ρότζερς), Κέιν

Γκάνα (Κάρλος Κεϊρόζ): Ασαρέ, Σενάγια (87΄Πεπρά), Ατζετέι, Οπόκου, Μενσά, Παρτέι, Γιρεκνί, Σιμπό, Ινιάκι Γουίλιαμς (66΄Φαταού), Σεμένιο, Αγιού (67΄Αντού)