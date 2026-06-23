Μπαπέ και Ντεμπελέ ξεχείλωσαν το σκορ για τη Γαλλία ενάντια στο Ιράκ.

Η διακοπή ελέω καιρού έδειξε να μην επηρεάζει καθόλου τη Γαλλία, που μετά την επανέναρξη της δράσης, έφτασε σε δύο ακόμη γκολ ενάντια στο Ιράκ! Στο 54', ένα τραγικό αμυντικό λάθος έστειλε την μπάλα στον Ντεμπελέ και εκείνος τροφοδότησε τον Μπαπέ, που έκανε από κοντά το 2-0 και έφτασε τα 16 γκολ στον θεσμό, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και ανεβαίνοντας στο -2 από τον Λιονέλ Μέσι. Στο 66' δε, ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε σε ρόλο εκτελεστή, σκοράροντας μέσα από την περιοχή μετά από κλέψιμο του Ολίσε.