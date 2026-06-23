Το Γαλλία - Ιράκ στη Φιλαδέλφεια διεκόπη επ' αόριστον εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος! Διακοπή επ' αόριστον στο Γαλλία - Ιράκ στη Φιλαδέλφεια εξαιτίας της έντονης καταιγίδας λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το γήπεδο έχει εκκενωθεί, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

Οι Τρικολόρ ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπαπέ στο 14ο λεπτό. Γύρω στο 30ο λεπτό ξεκίνησε η έντονη βροχόπτωση. Το ημίχρονο έληξε κανονικά αλλά λίγο πριν την έναρξη της επανάληψης, το γήπεδο εκκενώθηκε, καθώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η αναμέτρηση.

Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη πρόβλεψη για την επανέναρξη του ματς και αξίζει να σημειωθεί πως υπήρχαν φόβοι για αυτήν την εξέλιξη πριν τη σέντρα.