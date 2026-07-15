Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται να υπογράψει ως νέος τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026.

Η νέα εποχή αρχίζει μετά το Μουντιάλ 2026! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζινεντίν Ζιντάν προβλέπεται να υπογράψει και επίσημα ως νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Γαλλοαλγερινός θρύλος δεν εξέτασε καμία από τις υπόλοιπες προτάσεις που είχε τους τελευταίους οκτώ μήνες, αφού ήθελε να εργαστεί μόνο στον πάγκο του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Το «κύκνειο άσμα» του Ντιντιέ Ντεσάν θα είναι ο μικρός τελικός της Κυριακής (19/07, 00:00). Ο έμπειρος Γάλλος τεχνικός και πρώην δόξα του ποδοσφαίρου της χώρας, θα αποχωρήσει μετά από 14 ολόκληρα χρόνια από τον πάγκο των Τρικολόρ. Μαζί τους έφτασε στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2018, καθώς και στους τελικούς του Μουντιάλ 2022 και Euro 2016. Ο χθεσινοβραδινός (14/07) αποκλεισμός από την Ισπανία στα ημιτελικά (2-0) στέρησε την ευκαιρία στους Μπλε να διεκδικήσουν το τρίτο «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας τους.

Έτσι, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να γυρίσει... σελίδα και ο Ζιζού μοιάζει η ιδανικότερη επιλογή. Υπενθυμίζουμε πως ο Ζιντάν δεν έχει προπονήσει ομάδα από το 2021, που έλυσε τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.