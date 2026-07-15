Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του, μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας. Το πέναλτι του Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο πρώτο ημίχρονο και το γκολ του Πέδρο Πόρο στο δεύτερο χάρισαν στη Ρόχα ένα... ξεκούραστο απόγευμα.

Στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των φιναλίστ, Λουίς Ντε λα Φουέντε, προειδοποίησε τους αντιπάλους τους στον τελικό, που θα είναι είτε η Αργεντινή είτε η Αγγλία, επιμένοντας ότι οι παίκτες του θα παραταχθούν στη Νέα Υόρκη την Κυριακή (19/07) γεμάτοι αυτοπεποίθηση.

«Νιώθουμε ανίκητοι», ήταν η πρώτη κουβέντα του Ισπανού τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου, προτού προχωρήσει δίνοντας τα εύσημα στη Γαλλία, επισημαίνοντας πως είναι μία εξαιρετική ομάδα, όμως ήρθαν αντιμέτωποι με την καλύτερη ομάδα στον κόσμο και για αυτό ηττήθηκαν.

«(Η Γαλλία) είναι μία εξαιρετική ομάδα, όμως σήμερα αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Αυτοί οι παίκτες αξίζουν τα πάντα, επειδή μέρα με τη μέρα, επιδεικνύουν την αφοσίωσή τους, τη γενναιοδωρία τους, την αλληλεγγύη τους και το ταλέντο τους. Είναι υπέροχο να τους βλέπεις να παίζουν. Σήμερα ήταν ένα θέαμα. Αυτό που φαίνεται δύσκολο, αυτή η ομάδα το κάνει να φαίνεται εύκολο».

🚨 Luis de la Fuente: “France are great… but today they had to face the BEST TEAM IN THE WORLD”. pic.twitter.com/1s6K8IqJx9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Η νίκη αυτή επέκτεινε το αήττητο σερί της Ισπανίας σε 37 αγώνες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που έχει καταγραφεί από την Ιταλία την περίοδο 2018-2021.

Η Ισπανία ξεκίνησε άσχημα την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με μια ισοπαλία-σοκ με το Πράσινο Ακρωτήρι στον εναρκτήριο αγώνα των ομίλων. Στους νοκ άουτ γύρους όμως η είκονα της άλλαξε άρδην, με το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε να έχει νικήσει κατά σειρά την Αυστρία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, έχοντας δεχτεί παράλληλα μονάχα ένα γκολ.

«Ξέραμε ότι έπρεπε να βελτιωθούμε σιγά σιγά. Θα θέλαμε πολύ να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι μια διαδικασία. Ήταν προγραμματισμένο να φτάσουμε στις κρίσιμες στιγμές στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Είμαστε σε εξαιρετική φόρμα και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό μας επίπεδο έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα μας», πρόσθεσε ο Ίβηρας προπονητής.

