Αναταραχές επικράτησαν στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Αστυνομία να προβαίνει σε 98 συλλήψεις.

Το ταξίδι της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε άδοξα στον ημιτελικό του Ντάλας απέναντι στην Ισπανία. Όσο τρομακτικό κι αν ήταν το ρόστερ τους, οι Τρικολόρ υπέστησαν μια μεγάλη συντριβή στο τακτικό κομμάτι και μοιραία γνώρισαν την ήττα με 2-0 που έθεσε οριστικό τέλος στις ελπίδες τους για στέψη στη Νέα Υόρκη.

Πίσω στα Παρίσι ο αποκλεισμός προκάλεσε σκηνές χάους με εμπρησμούς και υλικές φθορές στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, όταν διάφοροι ταραχοποιοί βρήκαν ευκαιρία για να προκαλέσουν ζημιές στην πόλη.

Όπως αναφέρει το «Athletic», τα πιο σοβαρά περιστατικά αφορούσαν την ρίψη πυροτεχνημάτων εναντίον υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβεστικών σταθμών και περιπολικών της αστυνομίας. Την ίδια ώρα δεκάδες κάδοι απορριμμάτων τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ σούπερμαρκετ δέχθηκαν υλικές ζημιές. Σε ενημέρωση που εξέδωσε αργότερα η Εισαγγελία, έγινε γνωστό πως συνελήφθησαν 98 άτομα, μεταξύ των οποίων και 21 ανήλικοι.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 14ης προς 15η Ιουλίου 2026, η Εισαγγελία του Παρισιού ενημερώθηκε ότι 98 άτομα τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση, μεταξύ των οποίων 77 ενήλικες και 21 ανήλικοι, τουλάχιστον οκτώ από τους οποίους υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας του Παρισιού.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανηλίκους συνελήφθησαν για διακεκριμένη κλοπή και κατοχή εμπρηστικών υλικών. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς νέα πληροφορία περιέρχεται στην Εισαγγελία ή διευκρινίζονται περαιτέρω οι συνθήκες των υποθέσεων» αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από την Εισαγγελία του Παρισιού προς το «Athletic».