Δείτε και τα 18 γκολ που έχει σημειώσει μέχρι τώρα ο Λιονέλ Μέσι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και με τα δύο τέρματα που σημείωσε απέναντι στην Αυστρία, έφτασε τα πέντε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και τα 18 συνολικά στον θεσμό. Νούμερο που τον έφερε πάνω από τον μέχρι πρότινος αρχισκόρερ του Μουντιάλ, Μίροσλαβ Κλόζε, με τον Αργεντινό θρύλο να έχει ήδη δύο γκολ παραπάνω από τον Γερμανό.

Ο 39χρονος σταρ είχε ανοίξει λογαριασμό στο 6-0 επί της Σερβίας/Μαυροβουνίου το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, μένοντας άσφαιρος στη Νότια Αφρική το 2010. Το 2014 σκόραρε τέσσερις φορές στον δρόμο της Αλμπισελέστε για τον -χαμένο- τελικό, ενώ το 2018 στη Ρωσία βρήκε δίχτυα μόλις μία φορά. Στο δε Κατάρ το '22, πέτυχε επτά τέρματα, κατακτώντας στο τέλος τον τίτλο.

Με λίγα λόγια, δώδεκα από τα 18 έχουν σημειωθεί αφότου ο Αργεντινός έκλεισε τα 35 του χρόνια, με τον Pulga να ευθύνεται για σχεδόν το 25% των τερμάτων που έχουν μπει στη διοργάνωση από παίκτες 35+!