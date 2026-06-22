Ρατσιστικό σχόλιο Σέρβου βετεράνου μετά την αποβολή Ενγκόι: «Οι μαύροι παίκτες δεν αντέχουν πάνω από 60 λεπτά»

Ο άλλοτε επιθετικός από τη Σερβία, Ράντε Μπογκντάνοβιτς, προκάλεσε σάλο με τα ρατσιστικά του σχόλια στην σερβική TV.

Ο Ράντε Μπογκντάνοβιτς με αφορμή το ματς Βέλγιο - Ιράν και την αποβολή του Ενγκόι ξέφυγε για τα καλά, κάνοντας ρατσιστικά σχόλια (μιλώντας στη σερβική τηλεόραση). Ο Σέρβος βετεράνος επιθετικός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «σε αυτό το επίπεδο, το να είσαι ο τελευταίος αμυντικός, να χάσεις μια στατική μπάλα και στην συνέχεια να αποβληθείς... Πάντα έλεγα ότι αυτοί οι παίκτες - και δεν είμαι ρατσιστής - αλλά οι μαύροι παίκτες δεν έχουν τη συγκέντρωση για να αντέξουν περισσότερο από 60 έως 80 λεπτά».

Στην συνέχεια τόνισε ότι «έχω παίξει μαζί τους. Κάποιες φορές έπρεπε να προστατεύουμε τους δικούς μας παίκτες από το να κάνουν λάθη. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν επιτρέπει τέτοιου είδους λάθη σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν γενικεύει αλλά η πλειοψηφία δεν έχει την απαιτούμενη συγκέντρωση και μετά προκύπτουν καταστάσεις σαν και αυτήν».