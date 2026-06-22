Ο Μέσι βρέθηκε μια ανάσα από το απόλυτο ρεκόρ και την κορυφή των σκόρερ, αλλά αστόχησε από την άσπρη βούλα!

Κόντρα στην Αλγερία ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ τρικ κι έπιασε στην κορυφή των σκόρερ τον Μίροσλοβ Κλόζε! Απέναντι στην Αυστρία του δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία να σκοράρει. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπήκε ανάμεσα στους Σλάγκερ και Πος, ανατράπηκε και ο Αργεντινός σταρ βρέθηκε στην άσπρη βούλα. Ωστόσο, ο Μέσι αστόχησε, με την μπάλα να περνά άουτ. Πάντως, ο Μέσι είχε αστοχήσει σε πέναλτι και στην φάση των ομίλων στο Κατάρ στο ματς με την Πολωνία.