Αργεντινή - Αυστρία: Ο Μέσι έχασε πέναλτι!
Κόντρα στην Αλγερία ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ τρικ κι έπιασε στην κορυφή των σκόρερ τον Μίροσλοβ Κλόζε! Απέναντι στην Αυστρία του δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία να σκοράρει. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπήκε ανάμεσα στους Σλάγκερ και Πος, ανατράπηκε και ο Αργεντινός σταρ βρέθηκε στην άσπρη βούλα. Ωστόσο, ο Μέσι αστόχησε, με την μπάλα να περνά άουτ. Πάντως, ο Μέσι είχε αστοχήσει σε πέναλτι και στην φάση των ομίλων στο Κατάρ στο ματς με την Πολωνία.
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