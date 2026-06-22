Παρά τη στενή σχέση του με τη FIFA και το... ποδόσφαιρο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει απών από το Μουντιάλ, προκαλώντας ερωτήματα και συζητήσεις.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη αμερικανική κυβέρνηση από την οποία να έχει προκύψει τόσο έντονη ποδοσφαιρική δραστηριότητα από τον Λευκό Οίκο και το Οβάλ Γραφείο», δήλωσε ο Λάλας λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ συγκρότησε, τον Ιανουάριο του 2025, ειδική ομάδα εργασίας του Λευκού Οίκου για τον συντονισμό των ζητημάτων ασφαλείας και διοργάνωσης του Μουντιάλ, κατέστησε σαφές ότι σκόπευε να παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες. «Θα ήθελα να βρεθώ σε περισσότερους από έναν», είχε δηλώσει. «Θα κάνουμε τον γύρο της διοργάνωσης. Πρόκειται για μια διοργάνωση διάρκειας ενός μήνα, κορυφαίου επιπέδου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο».

Ωστόσο, έντεκα ημέρες μετά την έναρξη της διοργάνωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη δώσει το «παρών» σε αγώνα της διοργάνωσης. Η απουσία του προκαλεί εντύπωση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η στενή σχέση που έχει καλλιεργήσει με το ποδόσφαιρο και τη FIFA τον τελευταίο χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει προσφέρει στον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, περισσότερες εμφανίσεις στο Οβάλ Γραφείο από οποιονδήποτε άλλο διεθνή πολιτικό ηγέτη. Παράλληλα, ποδοσφαιρικοί αστέρες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο μέσα στο τελευταίο έτος.

Ο Τραμπ συμμετείχε επίσης στην κλήρωση της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον, ενώ παρέλαβε και το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης» της FIFA. Επιπλέον, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία διατηρεί γραφεία στον Trump Tower της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι, η παρουσία της οικογένειας Τραμπ ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Η κόρη του, Ιβάνκα, και ο εγγονός του συμμετείχαν στην τελετή της κλήρωσης, ενώ ο ίδιος απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Στον τελικό της διοργάνωσης μάλιστα, ο Τραμπ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να απονείμει το τρόπαιο και παρέμεινε δίπλα στους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι κατά τους πανηγυρισμούς.

Παρά αυτή τη στενή σύνδεση με το άθλημα, ο πρόεδρος απουσίασε από την πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Παραγουάη στο Λος Άντζελες, μια επιλογή που θεωρείται ασυνήθιστη για αρχηγό κράτους της διοργανώτριας χώρας. Αν και είχε προηγουμένως επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μαουρίσιο Ποτσετίνο και τον αρχηγό Τιμ Ριμ, ευχόμενος καλή επιτυχία στην ομάδα, δεν βρέθηκε στις εξέδρες για την αναμέτρηση.

Η απουσία του ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Τραμπ έχει παραστεί σχεδόν σε κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία δύο χρόνια: από το Super Bowl και τους αγώνες UFC έως το Daytona 500, τους τελικούς του NBA, το US Open στο τένις και το Ryder Cup στο γκολφ.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει ενεργά παρούσα στο Μουντιάλ. Υπουργοί και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη έχουν παρακολουθήσει αγώνες της εθνικής ομάδας, ενώ ο ίδιος ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει συχνά μηνύματα υποστήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ να έχει πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και το ενδιαφέρον του κοινού να αυξάνεται συνεχώς, πολλοί αναρωτιούνται αν ο πρόεδρος επιφυλάσσει την εμφάνισή του για τα νοκ άουτ ή ακόμη και για τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο MetLife Stadium.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, Άντριου Τζουλιάνι: «Ο Πρόεδρος παρακολουθεί στενά την πορεία της ομάδας και είναι ενθουσιασμένος. Όσο το τουρνουά προχωρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να κερδίζουν, θα βλέπετε ολοένα και μεγαλύτερη εκπροσώπηση της κυβέρνησης στους αγώνες». Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει και παρουσία του ίδιου του Τραμπ, ο Τζουλιάνι αρκέστηκε να απαντήσει με νόημα: «Μείνετε συντονισμένοι».