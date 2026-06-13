Μουντιάλ 2026, Τραμπ σε Ποτσετίνο: «Είσαι φανταστικός τύπος και προπονητής!»
Τις ευλογίες του Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο! Ο «πλανητάρχης» τηλεφώνησε στον ομοσπονδιακό προπονητή των ΗΠΑ και του έπλεξε το εγκώμιο λίγο πριν την πρώτη... σέντρα απέναντι στην Παραγουάη.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μπουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και ο «πρώτος πολίτης» του πλανήτη ευχήθηκε τα καλύτερα στον Αργεντινό κόουτς.
Στο στρατόπεδο των Αμερικανών επικρατεί «ντελίριο» για την πρεμιέρα και στον ρυθμό της στρογγυλής θεάς μπήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ.
🇺🇸📞 Donald Trump made a phone call to the USA national team before their first match of the 2026 World Cup. You're a fantastic guy, you're a fantastic coach.", he said to Mauricio Pochettino. 🗣️ pic.twitter.com/XCDHz1sNRz— EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2026
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