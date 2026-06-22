Η Αίγυπτος με... μαεστρικό Σαλάχ κέρδισε με 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και ανέβηκε στην κορυφή. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του έβδομου ομίλου.

Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία και πάτησε... κορυφή! Το Βέλγιο προβληματίζει. Ο «Φαραώ» με γκολ και ασίστ οδήγησε τη χώρα του στην ανατροπή απέναντι στη Νέα Ζηλανδία (3-1). Οι Βέλγοι κόλλησαν στο... μηδέν με το Ιράν (0-0) και τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, στον αμφίρροπο έβδομο όμιλο. Η χώρα της Βόρειας Αφρικής θα αντιμετωπίσει το Ιράν και οι Ευρωπαίοι την πατρίδα της Ωκεανίας.

Η βαθμολογία:

1. Αίγυπτος 4 (4-2)

2. Ιράν 2 (2-2)

3. Βέλγιο 2 (1-1)

4. Νέα Ζηλανδία 1 (3-5)

Η τελευταία αγωνιστική:

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1, 27/06)



06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ, 27/06)