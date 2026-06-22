Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του έβδομου ομίλου
Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία και πάτησε... κορυφή! Το Βέλγιο προβληματίζει. Ο «Φαραώ» με γκολ και ασίστ οδήγησε τη χώρα του στην ανατροπή απέναντι στη Νέα Ζηλανδία (3-1). Οι Βέλγοι κόλλησαν στο... μηδέν με το Ιράν (0-0) και τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, στον αμφίρροπο έβδομο όμιλο. Η χώρα της Βόρειας Αφρικής θα αντιμετωπίσει το Ιράν και οι Ευρωπαίοι την πατρίδα της Ωκεανίας.
Η βαθμολογία:
1. Αίγυπτος 4 (4-2)
2. Ιράν 2 (2-2)
3. Βέλγιο 2 (1-1)
4. Νέα Ζηλανδία 1 (3-5)
Η τελευταία αγωνιστική:
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1, 27/06)
06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ, 27/06)
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