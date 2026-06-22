Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, η Αίγυπτος με μπροστάρη τον Σαλάχ επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του έβδομου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της σε Μουντιάλ.

Ο ηγετικός Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στην κορυφή! Με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο οι Αιγύπτιοι έκαναν το 0-1, 3-1 και οδηγούν τον έβδομο όμιλο. Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ για την αφρικανική χώρα. Για την πρόκριση στους «32», όλα θα κριθούν στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε έναν άκρως αμφίρροπο όμιλο.

Προβάδισμα με κυριαρχία στους... αιθέρες

Στο Βανκούβερ του Καναδά οι δύο χώρες μπήκαν στο ματς με αναγνωριστική διάθεση. Στο 15ο λεπτό, ο Πέιν εκτέλεσε κόρνερ, ο Σούρμαν έπιασε ανενόχλητος την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι και έκανε το 1-0 για τη Νέα Ζηλανδία. Η ομάδα της Ωκεανίας πιστοποίησε την υπεροχή της, λόγω ύψους και αθλητικών προσόντων στις στατικές φάσεις και πήρε το προβάδισμα.

Στη συνέχεια, οι Νεοζηλανδοί έκαναν διαχείριση του σκορ, ήταν επιφυλακτικοί και δεν απείλησαν ιδιαίτερα. Η... παρέα του Σαλάχ δεν έδειξε καλό πρόσωπο στα πρώτα 40 λεπτά. Με εξαίρεση το σουτ του «Φαραώ» στο 35ο λεπτό, ύστερα από... κομπίνα με τον Μαρμούς σε εκτέλεση φάουλ, η ομάδα του Χοσάμ Χασάν δεν έφτασε κοντά στο γκολ.

Η μοναδική κλασική ευκαιρία για τους Αφρικανούς να ισοφαρίσουν ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ασούρ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αλλά δεν έβαλε σωστά το πόδι του στην προβολή και την έστειλε άουτ. Το γκολ του Σούρμαν έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ολική ανατροπή με... σφραγίδα Σαλάχ

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αίγυπτος μπήκε δυναμικά αλλά η Νέα Ζηλανδία έφτασε μια... ανάσα από το 2-0. Στο 52ο λεπτό, ο Σουμπίρ απέκρουσε εντυπωσιακά τη γυριστή κεφαλιά του ΜακΚόουατ και κράτησε τη χώρα του μέσα στο παιχνίδι.

Στο 58ο λεπτό, η πίεση της Αιγύπτου απέδωσε καρπούς και η ομάδα του Σαλάχ έκανε το 1-1. Ο Χάνι σέντραρε από τα δεξιά, ο Ζίκο έπιασε δυνατή κεφαλιά και νίκησε τον Κρόκομπ, ξεκινώντας το ματς ουσιαστικά από την αρχή. Εννέα λεπτά αργότερα, ήταν η... σειρά του Σαλάχ. Ο «Φαραώ» έκανε φανταστικό ένα-δύο με τον Ζίκο και ο αστέρας του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου πλάσαρε ιδανικά τον Κρόκομπ για το 2-1. Η χώρα της Βόρειας Αφρικής γύρισε το παιχνίδι και έγινε το «αφεντικό».

Στο 82ο λεπτό ο Σαλάχ σέρβιρε το 3-1 στον Τρεζεγκέ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αιγύπτιος φορ έκανε την κεφαλιά-ψαράκι και «καθάρισε» τη για τη χώρα του. Ο πρώην αστέρα της Λίβερπουλ έβαλε γκολ και έδωσε ασίστ, σφραγίζοντας μια τεράστια ανατροπή για την πατρίδα του και στο 85ο λεπτό πέρασε αλλαγή γνωρίζοντας την αποθέωση. Το τελικό 3-1 έστειλε τους Αιγύπτιους στην κορυφή.

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπεϊζλι): Κρόκομπ, Πειν (Μπίντον 85'), Μποξάλ, Κακάσε (Ράνταλ 76'), Σούρμαν, Μπελ, Στάμενιτς, Σινγκ (Τόμας 76΄), Τζαστ (Ντε Βριστ 85'), ΜακΚόουατ (Ολντ 66'), Γουντ

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Φατούχ, Ασούρ (Ζίζο 85'), Ζίκο (Αμπντέλκαριμ 76'), Φαθι (Ραμπία 41'), Λασίν, Άττια, Σαλάχ (Αμπντελμαγκίντ 85'), Μαρμούς (Τρεζεγκέ 76')