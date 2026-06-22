Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του όγδοου ομίλου
Η Ισπανία έκανε το καθήκον της, το Πράσινο Ακρωτήρι αρνείται να χάσει! Η Φούρια Ρόχα νίκησε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία (1 βαθμό) του Γιώργου Δώνη και πέρασε στην κορυφή του ομίλου με τέσσειρις βαθμούς. Ουρουγουάη (2 βαθμούς) και Πράσινο Ακρωτήρι (2 βαθμούς) έμειναν στο 2-2, με τη «Σταχτοπούτα» να αρνείται πεισματικά να χάσει. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική -σε έναν όμιλο που όλα είναι ανοιχτά- η Ισπανία κοντράρεται με την Ουρουγουάη και οι Σαουδάραβες θα αντιμετωπίσουν τους Αφρικανούς.
Η βαθμολογία:
1. Ισπανία 4 (4-0)
2. Ουρουγουάη 2 (3-3)
3. Πράσινο Ακρωτήρι 2 (2-2)
4. Σαουδική Αραβία 1 (1-5)
Η τελευταία αγωνιστική:
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1, 27/06)
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ, 27/06)
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