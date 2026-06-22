Η Ισπανία κέρδισε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ενώ Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι έμειναν στο 2-2. Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του όγδοου ομίλου.

Η Ισπανία έκανε το καθήκον της, το Πράσινο Ακρωτήρι αρνείται να χάσει! Η Φούρια Ρόχα νίκησε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία (1 βαθμό) του Γιώργου Δώνη και πέρασε στην κορυφή του ομίλου με τέσσειρις βαθμούς. Ουρουγουάη (2 βαθμούς) και Πράσινο Ακρωτήρι (2 βαθμούς) έμειναν στο 2-2, με τη «Σταχτοπούτα» να αρνείται πεισματικά να χάσει. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική -σε έναν όμιλο που όλα είναι ανοιχτά- η Ισπανία κοντράρεται με την Ουρουγουάη και οι Σαουδάραβες θα αντιμετωπίσουν τους Αφρικανούς.

Η βαθμολογία:

1. Ισπανία 4 (4-0)

2. Ουρουγουάη 2 (3-3)

3. Πράσινο Ακρωτήρι 2 (2-2)

4. Σαουδική Αραβία 1 (1-5)

Η τελευταία αγωνιστική:

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1, 27/06)



03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ, 27/06)