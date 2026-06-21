Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η Ισπανία επικράτησε με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας και έφτασε τους 4 βαθμούς στον όμιλο.

Μόλις 24 λεπτά κράτησε η όποια αγωνία υπήρχε στο ματς της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη. ΟΙ Ισπανοί στο συγκεκριμένο λεπτό έκαναν το 3-0 και όλα τελείωσαν. Συνολικά η Ρόχα επικράτησε με 4-0 και έφτασε τους 4 βαθμούς και θα περιμένει το ματς της Ουρουγουάης για να παλέψει για την πρωτιά. Η Σαουδάραβες από την πλευρά τους δεν έχασαν τα πάντα, καθώς θα έχουν την ευκαιρία στο ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι να κερδίσουν και να συνεχίσουν να έχουν ελπίδες πρόκρισης.

Όλα τελείωσαν στο 24'

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο η Ισπανία κυριάρχησε απόλυτα. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε θέλοντας να ξορκίσει αυτό το 0-0 της πρεμιέρας με το Πράσινο Ακρωτήρι μπήκε από το πρώτο λεπτό με δύναμη και ουσιαστικά έδωσε τέλος στο ματς μόλις από το 24'.

Αρχικά και ενώ για το πρώτο δεκάλεπτο είχε την υπεροχή, αλλά ανούσια με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα ο Αγιαρθάμπαλ έκανε ωραίο γύρισμα από αριστερά και ο Γιαμάλ ανενόχλητος άνοιξε το σκορ.

Στο 21' ο Αγιαρθάμπαλ που έκανε την ασίστ στο πρώτο έγινε σκόρερ, όταν μετά από φάση διαρκείας κατάφερε να σκοράρει από κοντά και να κάνει το 2-0, με τους Ισπανούς να βρίσκουν και πάλι δίχτυα πιέζοντας συνεχώς τους Σαουδάραβες.

Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για το 2-0 είχαμε και τρίτο γκολ. Για την ακρίβεια τρία λεπτά αργότερα (24'), ο φοβερός στο πρώτο ημίχρονο Αγιαρθάμπαλ σε μια φάση στην οποία οι Ισπανοί έκρυψαν την μπάλα, σκόραρε κάνοντας το 3-0 και βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς.

Αυτό δεν σημαίνει πως οι Ισπανοί κατέβασαν ταχύτητα. Συνέχιζαν να πιέζουν και στο 36' ο φοβερός και τρομερός Βάσκος παραλίγο να κάνει χατ τρικ, αλλά το πλασέ με το εξωτερικό σταμάτησε στο δοκάρι με το 3-0 να μένει ως το τέλος του ημιχρόνου.

Με συντήρηση δυνάμεων πήρε την άνετη νίκη η Ισπανία

Στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά είχαμε μια συντήρηση δυνάμεων από πλευράς Ισπανίας. Οι Ισπανοί κράτησαν με άνεση το μηδέν πίσω, από την στιγμή που και οι Σαουδάραβες δεν μπορούσαν να απειλήσουν, ενώ και επιθετικά φάνηκε πως πρώτο τους μέλημα ήταν κρατήσουν την μπάλα και μετά να βγουν μπροστά.

Ακόμα και έτσι ωστόσο ένα γκολ το πέτυχαν, καθώς στο 49' ο Αλταμπακτί έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με το 4-0 να μένει ως το τέλος. Και έμεινε γιατί στην συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κατακόρυφα με την Ισπανία να παίρνει την άνετη νίκη και να φτάνει τους 4 βαθμούς μετά από δύο παιχνίδια.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι (76’ Φαμπιάν Ρουίθ), Ντάνι Όλμο (61’ Μερίνο), Μπαένα (61’ Νίκο Γουίλιαμς), Γιαμάλ (46’ Πίνο), Ογιαρθάμπαλ (46’ Φεράν Τόρες).

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλ-Οβαΐς, Αμπντουλχαμίντ, Αλ-Αμρί (60’ Χεϊτζί), Λατζαμί, Ταμπακτί, Αλ-Χαρμπί, Αλ-Τζουβαΐρ (46’ Αλ-Χαμντάν), Αλ-Καϊμπαρί (46’ Κάνο), Ν. Αλ-Νταουσαρί (90’ Αλ-Γκανάμ), Σ. Αλ-Νταουσαρί, Αλ-Μπουραϊκάν (60’ Αλ-Σαμάτ).