Στο 59' το Βέλγιο έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί κόντρα στο Ιράν.

Ο γκολκίπερ του Ιράν Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ έκανε την απόκρουση του Μουντιάλ στο ματς με το Βέλγιο.

Στο 59' ο Ντε Μπρόινε κατέβασε μαγικά τη μπάλα κοντά στη γραμμή του άουτ και γύρισε στη μικρή περιοχή. Από τις κόντρες η μπάλα έφτασε στον Ντε Κάιπερ, ο οποίος εκτέλεσε με το δεξί και ο πεσμένος Μπεϊρανβάντ, ο τερματοφύλακας της Τράκτορ, άπλωσε το χέρι του απέκρουσε και στη συνέχεια μπλόκαρε και τη μπάλα.

Δείτε την τεράστια ευκαιρία του Βελγίου.