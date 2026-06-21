Βέλγιο - Ιράν: Ο Μπεϊρανβάντ έκανε την απόκρουση του Μουντιάλ
Ο γκολκίπερ του Ιράν Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ έκανε την απόκρουση του Μουντιάλ στο ματς με το Βέλγιο.
Στο 59' ο Ντε Μπρόινε κατέβασε μαγικά τη μπάλα κοντά στη γραμμή του άουτ και γύρισε στη μικρή περιοχή. Από τις κόντρες η μπάλα έφτασε στον Ντε Κάιπερ, ο οποίος εκτέλεσε με το δεξί και ο πεσμένος Μπεϊρανβάντ, ο τερματοφύλακας της Τράκτορ, άπλωσε το χέρι του απέκρουσε και στη συνέχεια μπλόκαρε και τη μπάλα.
Δείτε την τεράστια ευκαιρία του Βελγίου.
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