Ο Μεχντί Ταρέμι σκόραρε κόντρα στο Βέλγιο, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ.

Ο Μεχντί Ταρέμι «ντύθηκε» Βέγκχορστ, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού στο 25' με θαυμάσιο αριστερό πλασέ νίκησε τον Κουρτουά, όμως, ήταν σε θέση οφσάιντ.

Ο πρώην παίκτης των Πανιωνίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ο Χατζισαφί εκτέλεσε με πάσα στον Ταρέμι φάουλ που κέρδισε το Ιράν. Μία φάση που θύμισε την κομπίνα των Ολλανδών και το γκολ του Βέγκχορστ κόντρα στην Αργεντινή, στο Μουντιάλ του Κατάρ, σε έναν απίθανο ημιτελικό.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού υποδέχθηκε την κάθετη και με θαυμάσιο αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία. Ο βοηθός δεν σήκωσε σημαία, αλλά το γκολ εξετάστηκε από τον VAR και ο Ταρέμι ήταν σε θέση οφσάιντ.

Δείτε το γκολ που ακυρώθηκε

Το ποδόσφαιρο, βέβαια, γεννάει τρομερά συναισθήματα κι ένας μικρός Βέλγος έβαλε τα κλάματα όταν είδε τη μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά. Προφανώς μετά την ακύρωση του γκολ, ξαναβρήκε το χαμόγελό του.

Στο 14', παράλληλα, ο Κουρτουά έκανε μία από τις καλύτερες αποκρούσεις έως τώρα στο Μουντιάλ, σε σουτ του Κανανί.

Η ευκαιρία των Ιρανών