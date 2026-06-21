Ο Γιώργος Δώνης είδε την Ισπανία να κυριαρχεί, ενώ ο Ογιαρθάμπαλ άγγιξε το τρίτο του γκολ με φοβερή εκτέλεση.

Ο Γιώργος Δώνης είδε τους παίκτες του να παίρνουν βαθμό κόντρα στην Ουρουγουάη. Στο ματς με την Ισπανία, όμως, η Σαουδική Αραβία έχει παραδοθεί στις ορέξεις των Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.

Ο Έλληνας τεχνικός ήταν ανέκφραστος στα γκολ του Ογιαρθάμπαλ. Στο 3-0 απλά ήπιε λίγο νερό.

Οι αντιδράσεις του Δώνη

Στο 36', παράλληλα, από λάθος του αντίπαλου γκολκίπερ, ο άσος της Ρεάλ Σοσιεδάδ έπιασε με το αριστερό ένα τρομερό σουτ με το εξωτερικό και η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι κι άουτ.

Το δοκάρι του Ογιαρθάμπαλ