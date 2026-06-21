Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Ο Δώνης ανέκφραστος στα γκολ του Ογιαρθάμπαλ
Ο Γιώργος Δώνης είδε τους παίκτες του να παίρνουν βαθμό κόντρα στην Ουρουγουάη. Στο ματς με την Ισπανία, όμως, η Σαουδική Αραβία έχει παραδοθεί στις ορέξεις των Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.
Ο Έλληνας τεχνικός ήταν ανέκφραστος στα γκολ του Ογιαρθάμπαλ. Στο 3-0 απλά ήπιε λίγο νερό.
Οι αντιδράσεις του Δώνη
Στο 36', παράλληλα, από λάθος του αντίπαλου γκολκίπερ, ο άσος της Ρεάλ Σοσιεδάδ έπιασε με το αριστερό ένα τρομερό σουτ με το εξωτερικό και η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι κι άουτ.
Το δοκάρι του Ογιαρθάμπαλ
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