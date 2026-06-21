Δυο γκολ μέσα σε τρία λεπτά από τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος σκόραρε δις κόντρα στη Σαουδική Αραβία για το 3-0 της Ισπανίας.

Ξέσπασμα της Ισπανίας μέσα σε τρία λεπτά με πρωταγωνιστή τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Ο επιθετικός της Σοσιεδάδ χτύπησε δυο φορές μέσα σε ένα τρίλεπτο για τη Ρόχα για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με συνοπτικές διαδικασίες.

Αρχικά στο 21΄κι έπειτα από χάος στην άμυνα των Σαουδαράβων, ο Ογιαρθάμπαλ πήρε τη μπάλα σε θέση βολής κι εκτέλεσε από κοντά για το 2-0.

Λίγο αργότερα κι έπειτα από υπέροχη ανάπτυξη των Ισπανών, ο Ντάνι Όλμο του έδωσε έτοιμο γκολ με κεφαλιά - πάσα, με τον Ογιαρθάμπαλ να τον ευχαριστεί και να σκοράρει με προβολή εις βάρος της ομάδας του Δώνη.