Η Ισπανία στο 10' έκανε το 1-0 για την Ισπανία εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ισπανία μετά την ισοπαλία κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο μπήκε φουριόζα στο ματς με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Το αστέρι της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ έπαιξε για πρώτη φορά βασικός σε παιχνίδι Μουντιάλ και στο 10' σημείωσε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Ο Ογιαρθάμπαλ από αριστερά γύρισε τη μπάλα και ο Γιαμάλ στο δεύτερο δοκάρι πρόλαβε τον αμυντικό κι έκανε εύκολα το 1-0 για τους Ίβηρες.

Δείτε το γκολ του Γιαμάλ