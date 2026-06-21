Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Ο Γιαμάλ έκανε εύκολα το 1-0
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Η Ισπανία στο 10' έκανε το 1-0 για την Ισπανία εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
Η Ισπανία μετά την ισοπαλία κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο μπήκε φουριόζα στο ματς με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.
Το αστέρι της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ έπαιξε για πρώτη φορά βασικός σε παιχνίδι Μουντιάλ και στο 10' σημείωσε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Ο Ογιαρθάμπαλ από αριστερά γύρισε τη μπάλα και ο Γιαμάλ στο δεύτερο δοκάρι πρόλαβε τον αμυντικό κι έκανε εύκολα το 1-0 για τους Ίβηρες.
Δείτε το γκολ του Γιαμάλ
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