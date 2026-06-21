Ελόι Ρουμ, είπες την πιο όμορφη φράση και την έκανες πραγματικότητα

Ο Νότης Χάλαρης γράφει για το όνειρο που ζει στα 37 του ο Ελόι Ρουμ και καταπιάνεται από μία ατάκα στη συνέντευξη που έκανε στο Gazzetta.

Γνώρισα τον Ελόι Ρουμ τον Απρίλιο του 2023. Τότε ήταν ποδοσφαιριστής της Κολόμπους στο MLS πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για χάρη της Φίτεσε στην Ολλανδία. Ο λόγος δεν ήταν ούτε μεταγραφικός, ούτε επειδή ήταν στόχος ελληνικής ομάδας αλλά μίας δικής μου... τρέλας.

Λίγα 24ωρα πριν, ο τερματοφύλακας από το Κουρασάο είχε ανεβάσει φωτογραφία με τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι καθώς είχαν τεθεί αντίπαλοι σε φιλική αναμέτρηση όπου μάλιστα η Αργεντινή είχε ρίξει 7 γκολ στην ομάδα της Καραϊβικής. Ο Αργεντινός αστέρας πέτυχε χατ-τρικ και ο Ελόι Ρουμ είχε βρεθεί αντιμέτωπος σε αυτή την πανδαισία τερμάτων, οπότε είπα «γιατί δεν τον κάνω μία συνέντευξη;»

Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Το αποτέλεσμα για το Gazzetta μπορείτε να το βρείτε εδώ, ωστόσο κρατήσαμε επαφή και ουκ ολίγες φορές μιλούσαμε για διάφορα θέματα με αποκορύφωμα την πρόκριση της Κουρασάο στα τελικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά. Μία χώρα με 520 χιλιάδες κατοίκους, μία εθνική ομάδα γεμάτη με ανθρώπους που έχουν γεννηθεί αλλού και ένα έθνος που αποτελείται από δέκα νησιά και οκτώ νησίδες.

Πόσο πιο παραμυθένιο το θέλετε; Ε, ας σας απαντήσει ο Ελόι Ρουμ. Στα 37 του χρόνια κατέβασε... ρολά με το Εκουαδόρ και χάρισε τον πρώτο βαθμό του Κουρασάο σε τελική φάση Μουντιάλ. Και εγώ με τη σειρά μου κάνω ένα flashback στη συνέντευξη που κάναμε μαζί λίγο πριν αρχίσει το Μουντιάλ στο πλαίσιο του αφιερώματος στις εκπλήξεις της διοργάνωσης (Αϊτή, Πράσινο Ακρωτήρι και Κουρασάο).

Τα λόγια του είναι συγκινητικά και to the point. Σε βάζει αμέσως στη θέση του και στα μάτια όλων των ανθρώπων από εκείνη τη χώρα που γέμισαν με ευτυχία και χαμόγελα με αυτή την τεράστια επιτυχία. Οπότε θα δανειστώ τα λόγια του για το συγκεκριμένο blog. Άλλωστε μέσα από αυτές τις λέξεις μπορώ να περιγράψω καλύτερα όλο αυτό που βιώνει αυτός ο άνθρωπος.

«Αυτή η πρόκριση σημαίνει πολλά για το Κουρασάο. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, είναι κάτι μεγαλύτερο. Πρώτα από όλα κάναμε υπερήφανους τους ανθρώπους της Κουρασάο και η νέα γενιά ζει πρωτόγνωρες στιγμές. Δώσαμε κάτι πίσω στη χώρα των γονιών μας και τους κάναμε όλους τόσο υπερήφανους. Ήταν πολύ συγκινητικό. Το έβλεπες στα πρόσωπα τους όταν προκριθήκαμε. Δώσαμε ελπίδα και κάθε λόγο στα νέα παιδιά να ονειρεύονται»

Ελπίδα. Πόσο βαριά λέξη για μία χώρα που δεν ζει στα... πούπουλα. Δεν είναι εύκολη η ζωή εκεί και αυτό φαίνεται από το πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μετακομίσει μόνιμα σε χώρες στην Ευρώπη για μία καλύτερη ζωή. Όπως οι γονείς του Ρουμ.

🌎🇨🇼 OFFICIAL: Eloy Room wins FIFA Man of the Match Award with most saves EVER in 90 minutes at the World Cup!



15 saves. Historical. pic.twitter.com/rIEYxeSURV June 21, 2026

Η εμφάνισή του αλλά και των συμπαικτών του ήταν ακόμα μία πέτρα στο οικοδόμημα του ποδοσφαίρου που θέλουν να χτίσουν στη χώρα. Μία προσπάθεια που γίνεται «τα τελευταία δέκα χρόνια» όπως παραδέχθηκε και έφτασε την ομάδα μέχρι τα τελικά της κορυφαίας διοργάνωσης του κόσμου.

Γιατί όμως ο Ρουμ δεν επέλεξε την Εθνική Ολλανδίας, τη χώρα όπου γεννήθηκε;

«Από παιδί ονειρευόμουν να αγωνιστώ στο Μουντιάλ με την Κουρασάο. Και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισα να εκπροσωπήσω το Κουρασάο και όχι την Ολλανδία στο τέλος. Θεωρώ και μόνο που αντιπροσωπεύουμε την Κουρασάο στο Μουντιάλ είναι κάτι μοναδικό. Δεν μετανιώσαμε ποτέ που πήραμε αυτή την απόφαση να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και πόσο μάλλον στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Τα δάκρυα του στο φινάλε της αναμέτρησης αποτυπώνουν την παραπάνω απάντηση. Πόσο ξεχωριστό είναι για εκείνον και όλους τους παίκτες του Κουρασάο να πανηγυρίζουν μία τέτοια επιτυχία. Όπως έκανε πριν λίγες μέρες ένας άλλος τερματοφύλακας του θεσμού, ο Βοζίνια με το 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στην Ισπανία.

🚨🚨| Curaçao goalkeeper Eloy Room was one save short of tying Tim Howard's FIFA World Cup save record!! 🇨🇼🧤pic.twitter.com/7w6HOLcKxU June 21, 2026

Τι και αν την προηγούμενη αγωνιστική έφαγε 7 από τη Γερμανία; Η αγκαλιά του Ρουμ με τον Νόιερ είναι η στιγμή της ζωής του. «Το πρώτο παιχνίδι είναι κόντρα στη Γερμανία και το ότι θα παίξω κόντρα στον Νόιερ είναι ένα όνειρο που γίνεται. Ο θρύλος όλων των τερματοφυλάκων και το είδωλο για όλους μας, οπότε θα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό».

Σκέψου να έχεις ένα είδωλο και στα 37 του να φτάνεις στο σημείο να βρεθείς απέναντι του, να του μιλήσεις, να τον αγκαλιάσεις, να συνομιλήσεις έστω και για λίγο. Σαν αυτή η στιγμή να του έδωσε τη ψυχολογία να τα... σπάσει όλα κόντρα στο Εκουαδόρ.

Έκανε 15 αποκρούσεις. Δεκαπέντε. Το καταλαβαίνετε; Δεν πέρναγε τίποτα. Ρεκόρ λέμε και εκτόξευση και στους followers. Τι άλλο να ζητήσει ένας ποδοσφαιριστής; Για αυτές τις στιγμές θυσιάζει ώρες, εικόνες, αναμνήσεις και πράγματα εκτός του ποδοσφαίρου. Για αυτά τα δευτερόλεπτα απόλυτης ευτυχίας.

Και για το κλείσιμο; Η ωραιότερη ατάκα από όσα είπε...

«Πάντα έλεγα μέσα μου από μικρός να μην τα παρατάω ποτέ και να πιστεύω στον εαυτό μου και τα όνειρα μου. Ακόμα και όταν πέσεις κάτω, να συνεχίσεις να πιστεύεις στον εαυτό σου. Όλα τα παιδιά ονειρεύονται αλλά εγώ πίστεψα σε αυτά τα όνειρα και έγιναν πραγματικότητα. Όλα είναι πιθανά αν πιστεύεις σε εσένα και στα όνειρα σου. Τίποτα δεν θα είναι απίθανο τότε».

Τίποτα δεν είναι απίθανο. Φράση που πρέπει να υπάρχει στα αποδυτήρια όλων των ακαδημιών, όλων των ηλικιών. Πόσο εύστοχη φράση; Και την είπε ένας άνθρωπος που έχει κάνει πρωταθλητισμό (Αϊντχόφεν), έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο (Φίτεσε, Γκόου Αχέντ Ίγκλς), έχει αντιμετωπίσει ιερά... τέρατα (Μέσι) αλλά μία συμμετοχή με τη χώρα των γονιών του στο Μουντιάλ, τον έκανε να πει κάτι τέτοιο.

Μέχρι και πριν δύο χρόνια έλεγε ότι δεν το πίστευε κανείς ότι θα καταφέρει το Κουρασάο να δώσει το παρών στο Μουντιάλ του 2026. Και όμως είναι εδώ. Και όμως έγραψε ιστορία. Και όμως είναι... ζωντανό μέχρι το τέλος.

«Ακόμα και τώρα δεν το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε στο Μουντιάλ για το Κουρασάο». Ελόι Ρουμ, μήπως τώρα το έχεις καταλάβει;

ΥΓ. Δεν θα χωρούσε στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου;

ΥΓ2. Πήρατε χαμπάρι το μπλουζάκι που είχε ο Ρουμ μετά το ματς; Στη φωτογραφία ήταν ο Ζαϊρζίνιο Πίετερ. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο που το 2019 έχασε τη ζωή από καρδιακή προσβολή στο ξενοδοχείο που έμενε η ομάδα για το παιχνίδι με την Αϊτή. Και ήταν πολύ καλός φίλους του 37 πορτιέρε, ο οποίος εννοείται πως δεν θα τον ξεχνούσε.

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